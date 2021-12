Samsung S40VA: il monitor professionale per tutto a prezzo folle

Se sei alla ricerca di un buon monitor, ideale per l’uso professionale e la produttività, allora abbiamo un’ottima offerta da suggerirti. Si tratta del Samsung S40VA, un display dalle ottime prestazioni con una webcam integrata di alto livello, disponibile su Amazon a soli 230 euro.

Monitor professionale Samsung S40VA: caratteristiche tecniche

L’S40VA propone un design decisamente sobrio ed elegante, con cornici borderless e la videocamera che spicca sul lato superiore. La webcam è pop-up, ovvero può essere spinta verso il basso per richiuderla così da garantire la massima privacy quando non è in utilizzo. Questa gode inoltre di un doppio sensore, che regala immagini di elevata qualità perfette per le videolezioni, ad esempio, o le videoconferenze. Come premesso, infatti, si tratta di uno schermo pensato per la produttività capace di semplificare lo studio o il lavoro a distanza. Non mancano due speaker integrati che forniscono una buona esperienza audio, così da poter lavorare o studiare agevolmente senza la necessità di cuffie o microfoni esterni. Dal punto di vista funzionale, è senza dubbio una delle migliori proposte attualmente disponibili sul mercato, soprattutto considerando il rapporto qualità/prezzo.

Performance

Il display offre una diagonale di 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. La resa cromatica è decisamente fedele e l’angolo di visione di 178 gradi consente di sfruttare il monitor in qualsiasi posizione. Il piedistallo, infatti, può essere regolato in altezza e inclinazione, e non manca la modalità pivot per ruotare il monitor in posizione verticale. In questo modo è possibile gestire al meglio lo spazio sulla scrivania con una visibilità sempre perfetta. Anche dal punto di vista della connettività il monitor sorprende, mettendo a disposizione praticamente qualsiasi porta possibile. Per l’ingresso audio/video troviamo una porta HDMI, una DisplayPort e perfino una D-Sub. Sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità per connettere qualsiasi tipo di periferica, incluse quelle di archiviazione. Non mancano neanche due uscite jack separate, una per le cuffie e l’altra per gli altoparlanti. Chiude la dotazione il supporto ad AMD FreeSync che garantisce un’ottima esperienza anche per i videogiochi. Insomma, un monitor a dir poco completo, adatto a qualsiasi attività, con una marcia in più sul piano della produttività.

Grazie ad uno sconto del 20%, è possibile acquistare il Samsung S40VA su Amazon a soli 229,90 euro per un risparmio di circa 60 euro sul prezzo di listino.