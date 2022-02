Samsung S60A: il monitor professionale 2K al minimo storico

I monitor non sono tutti uguali, quindi se il tuo lavoro richiede utilizzo prolungato, meglio acquistare un prodotto adeguato come il Samsung S60A. Uno schermo professionale da 27 pollici 2K rivolto soprattutto all’utilizzo professionale, ma anche piuttosto versatile che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 230 euro.

Monitor professionale Samsung S60A: caratteristiche tecniche

Il monitor propone un’estetica piuttosto elegante e minimale in una veste completamente nera. La diagonale del pannello raggiunge i 27 pollici con una risoluzione di 2560x1440p (2K) e tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una notevole fedeltà cromatica che, unita alla risoluzione, consente anche ai professionisti di foto e video di lavorare con uno strumento di buon livello. Trattandosi di un prodotto professionale, non mancano naturalmente le tecnologie dedicate al confort visivo come il Flicker Free e la modalità Eye Saver. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce notevolmente la luce blu emessa dal pannello. In questo modo potrai utilizzare lo schermo per lunghe sessioni riducendo o evitando il bruciore e l’arrossamento agli occhi.

Come premesso, però, si tratta di un prodotto anche estremamente versatile. Il refresh rate raggiunge i 75Hz ed è supportato dalla tecnologia Freesync di AMD. Questo consente di sincronizzare verticalmente i fotogrammi eliminando il fastidioso problema del tearing. Si tratta di una funzione dedicata ai videogiocatori più esigenti, compatibile non solo con il PC, ma anche con le console di ultima generazione. Dal punto di vista della connettività, il Samsung offre un pannello I/O decisamente completo. Gli ingressi audio/video sono due, uno HDMI e uno DisplayPort per la massima versatilità. A queste si aggiungono 3 porte USB di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Completa la dotazione l’ottimo piedistallo regolabile sia in altezza che in inclinazione, oltre a consentire la modalità pivot.

Grazie ad un drastico calo di prezzo, il Samsung S60A è disponibile su Amazon a soli 230,12 euro per un risparmio di oltre 130 euro sul prezzo di listino.

