Samsung sfida tutti: i Galaxy Buds3 FE scendono a 79€, addio concorrenza!

Qualità, comfort e immersività! Sono queste le tre parole chiave che ben descrivono i Samsung Galaxy Buds3 FE. In sconto speciale su Amazon, scendono a 79 euro per le Offerte di Primavera Prime. Stiamo parlando di un ottimo 47% di sconto. Quasi a metà prezzo per i primi che riusciranno a confermare l’ordine prima che gli ultimi pezzi finiscano per l’assalto in corso.

La loro forma ergonomica e i comodi tappi in morbido silicone si adattano perfettamente alle tue orecchie garantendoti non solo un’ottima vestibilità, ma anche un’esperienza di ascolto superiore. Uniti alla perfetta Cancellazione Attiva del Rumore ascolti solo la tua musica senza distrazioni prodotte dai rumori che ti circondano. Sono perfetti in aereo, per rilassarti dal frastuono di motori e passeggeri.

Ovviamente, come per tutti gli auricolari moderni, li sincronizzi facilmente con i tuoi dispositivi mobili grazie alla tecnologia con connessione rapida per un’esperienza di ascolto immediata e senza interruzioni. Inoltre, grazie all’inclusione nativa di Gemini, puoi attivare l’assistente di intelligenza artificiale direttamente indossando questi auricolari dicendo “Hey Google”.

Vivi un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente grazie all’Audio 360 che regala un suono spaziale per entrare nel vivo della musica o della scena. Scegli la qualità senza eccedere nel prezzo. Ordina i Samsung Galaxy Buds3 FE a soli 79 euro, invece di 149 euro!