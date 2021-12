Samsung SJ55W: il monitor ultrawide per tutti, adatto a tutto

Tra le offerte di Natale di Amazon fa capolino un monitor decisamente interessante sul piano del rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Samsung SJ55W, uno schermo ultrawide da 34 pollici capace di adattarsi a qualsiasi utilizzo, dalla produttività ai videogiochi, con un prezzo piuttosto contenuto: solo 299 euro.

Monitor ultrawide Samsung SJ55W: caratteristiche tecniche

Come premesso, la soluzione di Samsung propone una diagonale di ben 34 pollici con una risoluzione di 3440×1440, ovvero UWQHD (2K). Il pannello sfrutta la tecnologia VA che garantisce neri nettamente più profondi rispetto ai pannelli IPS, con un tempo di risposta di soli 4ms. A questo si aggiunge un refresh rate di 75Hz affiancato dal FreeSync di AMD che elimina i problemi di tearing e stuttering durante le sessioni di gioco. Il pannello flat fa si che il monitor si adatti a qualsiasi utilizzo, ideale soprattutto per i professionisti che necessitano di un’area di visualizzazione più ampia così da gestire importanti flussi di lavoro. Dal punto di vista della versatilità, quindi, rappresenta senza dubbio una delle migliori soluzioni del mercato in questa fascia di prezzo.

Non mancano, infatti, le tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode che riducono l’affaticamento della vista per sessioni di utilizzo prolungate. Da non sottovalutare sono le modalità PIP (Picture In Picture) e PBP (Picture By Picture) che consentono di collegare due diverse fonti. Potrai collegare due computer, piuttosto che un computer e una console, e visualizzare entrambi simultaneamente. Questo consente di ottimizzare ulteriormente la produttività e rappresenta una soluzione perfetta per chi necessita di lavorare su macchine diverse. La connettività è piuttosto essenziale e include due ingressi HDMI e uno DisplayPort, oltre ad un jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti. Nel complesso, un monitor dalle grandi potenzialità perfetto per l’utilizzo professionale e ideale da tenere in casa per lo smart working e l’intrattenimento da un solo dispositivo.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Samsung SJ55W è disponibile su Amazon a soli 299,90 euro per un risparmio di ben 159 euro sul prezzo di listino, un vero affare.