Samsung Smart Monitor M5: il monitor all-in-one al minimo storico

Se sei alla ricerca di un monitor adatto davvero a tutto, puoi dare un’occhiata all’ultima rivoluzione di Samsung. Stiamo parlando del Samsung Smart Monitor M5, il primo monitor al mondo all-in-one che integra le funzionalità tipiche delle smart TV per una versatilità senza paragoni, oggi in sconto su Amazon a soli 269 euro per la variante da.

Samsung Smart Monitor M5 32 pollici: caratteristiche tecniche

Il modello in questione offre un pannello da 32 pollici flat con una risoluzione Full HD e tecnologia VA. La scelta di quest’ultima è dovuta alla profondità maggiore del nero, che garantisce un risultato migliore con i contenuti multimediali. Ottimo il design borderless che offre una visione decisamente immersiva e senza distrazioni. Il refresh rate si ferma a 60Hz e il tempo risposta a 8ms che tutto sommato, considerando il target, è un valore decisamente rispettabile. Il monitor, infatti, non si propone come alternativa ai tradizionali prodotti da gaming, quanto piuttosto come una fusione tra monitor professionale e smart TV. Non mancano, infatti, le funzioni Flicker Free ed Eye Saver Mode indispensabili per ridurre l’affaticamento durante l’utilizzo prolungato. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di irritazione agli occhi. Da questo punto di vista si adatta perfettamente allo smart working, ad esempio, così come allo studio.

Funzionalità

La peculiarità però sta naturalmente nelle funzioni smart che il monitor integra. Lo schermo, innanzitutto, è dotato di connettività Wi-Fi che consente un collegamento rapido e semplice alla rete internet. In questo modo potrai accedere alle intere librerie di Netflix, Prime Video e Disney+ direttamente dal monitor senza alcuna necessità di accendere il PC. La connettività è piuttosto essenziale, e per gli input audio e video propone solo due porte HDMI, a cui però si aggiungono due porte USB che consentono di riprodurre i file direttamente dal supporto grazie al player integrato. Non manca la modalità HDR, infatti, pensata proprio per colori più vivi e brillanti durante la riproduzione di film o serie TV. Molto interessante per l’utilizzo professionale, invece, l’integrazione di Dex Wireless, che consente di utilizzare il proprio smartphone come unità centrale completamente senza fili. Insomma, è evidente che non si tratti di un monitor dedicato ai videogiochi (seppur le prestazioni lo consentono), ma dalla versatilità incredibile per chi desidera avere TV e monitor in unico dispositivo.

Grazie ad uno sconto del 29%, il Samsung Smart Monitor M5 da 32 pollici raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 269,90 euro per un risparmio di ben 109 euro sul prezzo di listino.