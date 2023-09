Samsung Smart Monitor M8: MEGA sconto del 25% su Amazon

Se sei alla ricerca di un monitor versatile che possa migliorare la tua esperienza di intrattenimento domestico, allora il Samsung Smart Monitor M8 è la scelta perfetta. E oggi, hai la possibilità di ottenerlo con uno sconto incredibile del 25% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 523,73 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Samsung Smart Monitor M8: questa offerta può terminare da un momento all’altro

Il Samsung Smart Monitor M8 è il primo monitor al mondo ad integrare il Smart Hub, un servizio di streaming multimediale (OTT) che ti permette di accedere alla più vasta raccolta di app per Smart TV direttamente dal tuo monitor. Con il telecomando incluso, puoi facilmente navigare tra le tue app preferite, tra cui Netflix, Youtube, Prime TV e Disney+, tutto senza dover collegare il PC. Ora potrai goderti i tuoi film e le tue serie TV preferite con la massima comodità.

Questo monitor offre connettività multipla, che ti permette di collegare il tuo PC, telefono cellulare o la più recente console di gioco in vari modi, tra cui HDMI, Bluetooth e Airplay. Non importa quale dispositivo preferisci utilizzare, il Samsung Smart Monitor M8 è pronto a soddisfare le tue esigenze di connessione senza sforzo. Goditi giochi, videochiamate e molto altro ancora con una qualità eccezionale.

Con uno schermo UHD da 32 pollici e supporto per HDR10, il Samsung Smart Monitor M8 offre una qualità dell’immagine eccezionale. I dettagli nitidi e i colori vibranti ti immergeranno completamente nell’esperienza visiva. Inoltre, il design sottile ed elegante senza bordi su 3 lati aggiunge un tocco di modernità al tuo ambiente.

Quando acquisti il Samsung Smart Monitor M8, ricevi tutto il necessario per iniziare subito. Nella confezione troverai il monitor, un cavo di alimentazione, un cavo HDMI, un cavo USB TypeC, il telecomando e persino una SlimFit Camera per videochiamate di alta qualità. Sarà tutto pronto in un attimo.

In conclusione, il Samsung Smart Monitor M8 è una scelta eccellente per chiunque cerchi un monitor di alta qualità con funzionalità smart integrate. Inoltre. con il suo mega sconto del 25% su Amazon oggi, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 523,73 eruo. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

