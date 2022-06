Samsung: smartphone con display espandibile in ogni direzione

Samsung continua a sviluppare idee in merito a quelli che potrebbero essere i suoi futuri dispositivi in arrivo sul mercato, come dimostra chiaramente il brevetto che è stato diffuso online nel corso delle ultime ore, il quale descrive uno smartphone dotato di display espandibile in tutte le direzioni.

Samsung: il brevetto dello smartphone con schermo espandibile in tutte le direzioni

Andando più nello specifico, il brevetto in questione, intitolato “Electronic device including Expandable display and content provision method”, fa riferimento a un dispositivo con un pannello unico che può essere ampliato a seconda delle necessità.

Il display concepito dalla sudcoreana va quindi ad espandersi in tutte le direzioni, partendo dallo smartphone chiuso che mostra una porzione della scena e poi più si allarga lo schermo e più si vedono i contenuti che essa include.

La soluzione risulta essere particolarmente interessante, in quanto lascia massima libertà all’utente di visualizzare ciò che realmente gli interessa e, dunque, di regolare la grandezza del display in base alle necessità.

Ovviamente, occorre tenere presente che trattandosi ancora di un brevetto non è dato sapere “quando” e sopratutto “se” Samsung deciderà di tramutare effettivamente il tutto in realtà, ma di certo i dettagli non mancano e a quanto pare neppure la buona volontà da parte dell’azienda.

A chi interessa un dispositivo del genere, ma non ha la pazienza o la possibilità di aspettare il suo eventuale debutto sul mercato, può valutare l’acquisto di un device a doppio schermo come il Galaxy Z Fold 3, in vendita su Amazon al prezzo di 1.849,00 euro in versione da 256 GB di memoria.

