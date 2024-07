Samsung smonta i Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Samsung ha annunciato oggi la disponibilità globale dei nuovi dispositivi svelati durante l’evento Unpacked di Parigi del 10 luglio, tra cui i Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Il produttore coreano ha “smontato” i due smartphone pieghevoli per mostrare i componenti interni.

I segreti del Galaxy Z Fold6

Samsung ha pubblicato due immagini per ogni smartphone per indicare i principali componenti interni, evidenziando le caratteristiche. Il più importante (e costoso) è ovviamente lo schermo interno. Quello del Galaxy Z Fold6 ha una diagonale di 7,6 pollici, risoluzione di 2160×1856 pixel, frequenza di refresh fino a 120 Hz e luminosità di 2.600 nits.

La Wing Plate e la cerniera permettono continue aperture e chiusure dello smartphone. Speciali materiali garantiscono la robustezza necessaria e quindi la durata nel tempo. Nelle immagini ci sono anche la camera di vapore per la dissipazione del calore, il telaio in alluminio, le due batterie (principale e secondaria), i due circuiti stampati (principale e secondario), la cover in vetro (Gorilla Glass Victus 2) e lo schermo esterno da 6,3 pollici.

I segreti del Galaxy Z Flip6

Il Galaxy Z Flip6 ha componenti simili, ma disposti ovviamente in modo diverso. Lo schermo principale da 6,7 pollici ha un Ultra Thin Glass (UTG) più resistente con una piega meno visibile rispetto ai modelli precedenti.

La cerniera è piuttosto complessa, in quanto permette di aprire lo smartphone completamente o con angoli compresi tra 75 e 115 gradi per sfruttare la modalità Flex. Anche in questo caso, il telaio è in alluminio e la dissipazione del calore avviene con una camera di vapore. Nelle immagini si vedono anche due batterie, due circuiti stampati e la cover in vetro (Gorilla Glass Victus 2).