Samsung Soundbar, l'occasione nascosta è su eBay

Se la cerchi su Amazon, non c'è. Se la cerchi su eBay invece c'è, peraltro con una sorpresa aggiuntiva. Si tratta della soundbar Samsung HW-T420, improvvisa occasione per quanti vogliono esaltare l'audio della propria TV senza dover mettere mano al portafoglio con troppa generosità. 150W di potenza e qualità Samsung, ma con un prezzo che da 129,99 euro crolla a 89,99 euro. Per arrivarci, però, c'è una piccola scorciatoia da sfruttare.

Inizia fin da ora ad immaginare la pelle d'oca del momento in cui la palla entra in rete ed il telecronista urla tutta la gioia della Nazionale in 150W di potenza: ecco le specifiche, il modello e quindi tutte le istruzioni per mettersi in tasca questa occasione.

Samsung, ecco come tagliare il prezzo sulla soundbar

Grazie ad una soundbar di questo tipo è possibile ottenere un effetto stereo a 2.1 canali Dolby Digital che già cambia non di poco l'effetto audio ricavato durante film, partite o serie tv. La potenza non è eccessiva, dunque ben si adatta a locali di dimensioni normali, avvolgendo l'area di fronte al televisore per coinvolgerlo nell'emozione dello spettacolo trasmesso a schermo.

Due i nuclei attivi: la soundbar tradizionale è accompagnata da una cassa subwoofer ulteriore per la gestione ottimizzata dei bassi, senza compromessi dunque con la parte più profonda e calda del flusso audio.

Il prezzo è di per sé scontato da 129,99 a 99,99 euro, ma inserendo il codice sconto “PITEURO2020” in fase di pagamento il prezzo scende di ulteriori 10 euro. Non capita spesso di poter accedere ad una soundbar Samsung con appena 89,99 euro: con Monclick, tramite eBay, è possibile. E chissà che la tua prossima soundbar non possa essere quella sulla quale sentirai con le tue orecchie il prossimo gol dell'Italia agli Europei. Pelle d'oca!