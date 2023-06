Samsung Speciale Summer: 20% di sconto in regalo con questo codice

In queste ore il sito ufficiale di Samsung ha lanciato l’iniziativa Speciale Summer, valida fino alla mezzanotte di lunedì 19 giugno. Inserendo in carrello il codice WEEKEND, dopo aver aggiunto uno degli articoli già scontati da questa pagina, puoi ottenere uno sconto fino al 20%. La promo è valida sugli elettrodomestici da incasso, TV e monitor disponibili sulla pagina ufficiale della promozione (clicca qui). E se scegli il finanziamento a tasso zero, oggi non paghi nulla, con la prima rata a ottobre 2023.

Speciale Summer accende il weekend di Samsung

Dai forni Samsung alle lavastoviglie da incasso, dagli Smart TV di ultima generazione ai super monitor da gaming. Sono tanti i motivi per approfittare della promo Speciale Summer di Samsung, con sconti fino al 20% su tantissimi prodotti già scontati. Hai inoltre la possibilità di pagare comodamente in 3 rate con Klarna o PayPal, così come di beneficiare della spedizione e consegna gratuita.

Samsung ha però preparato un altro regalo per questo fine settimana. Collegati a questa pagina, quindi aggiungi al carrello il TV NEO QLED 8K da 65″ e applica il codice FLASHTV. Fatto? Come per magia otterrai uno sconto immediato di 500 euro. L’offerta è valida esclusivamente sabato 17 e domenica 18 giugno.

Ricapitolando dunque, quello appena iniziato è un weekend speciale per Samsung. Da una parte il 20% di sconto su un centinaio di prodotti già scontati tra elettrodomestici, TV e monitor. Dall’altra lo sconto di 500 euro subito sul TV NEO QLED 8K da 65 pollici, ad incendiare ancora di più il fine settimana dell’azienda coreana.

