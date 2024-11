Samsung sconta tanti SSD al Black Friday: tutti i modelli in offerta

Il Black Friday è il momento ideale per aggiornare il proprio setup tecnologico, e quest’anno Samsung ha lanciato offerte imperdibili sui suoi SSD. Che tu sia un gamer in cerca di velocità, un professionista che ha bisogno di archiviazione portatile o un appassionato di tecnologia che desidera ottimizzare il proprio PC, le promozioni di Samsung coprono ogni esigenza. Scopriamo nel dettaglio i modelli più interessanti divisi per categoria.

Gaming

Gli SSD Samsung della serie 990 Pro sono pensati per i gamer e i professionisti che cercano il massimo delle prestazioni. Con velocità di lettura e scrittura incredibilmente elevate, sono ideali per il gaming di fascia alta e per chi lavora con file pesanti come video 4K o modelli 3D. Inoltre, i modelli con dissipatore garantiscono un’efficienza termica superiore, evitando cali di performance durante sessioni intensive.

Modelli gaming in promozione:

SSD Esterni

Per chi cerca soluzioni di archiviazione portatile, Samsung offre una gamma di SSD esterni adatti a ogni necessità. Dai compatti e resistenti T7 Shield ai capienti T9, ogni modello combina velocità di trasferimento elevate con una struttura robusta e durevole.

SSD Esterni in promozione:

SSD Interni

Se desideri migliorare le prestazioni del tuo PC o laptop, gli SSD interni Samsung sono un’opzione eccellente. Con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, i modelli della serie 870 QVO ed EVO offrono capacità elevate e prestazioni stabili, ideali per uso quotidiano o archiviazione massiva.

SSD Interni in promozione:

870 QVO da 8TB in offerta a 511€ (con uno sconto addirittura del 33% ed un risparmio netto che supera i 250€ )

in offerta a (con uno sconto addirittura del ed ) 870 QVO da 1TB in offerta a 69,99€

Conclusione

Le offerte Samsung per il Black Friday permettono di acquistare SSD ad alte prestazioni a prezzi scontati, potendo così potenziare le performance della propria postazione di gioco, di studio o di lavoro con cifre estremamente inferiori rispetto ai prezzi tradizionali. In tal senso il Black Friday si configura come una grande occasione per fare la differenza, poiché a parità di budget è possibile garantirsi spazio e performance di tutt’altra caratura.

Che tu stia cercando un SSD interno per il tuo PC, una soluzione esterna per il lavoro in mobilità, o un upgrade per il tuo gaming rig, troverai sicuramente il prodotto adatto alle tue esigenze. Affrettati però: queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato.

in collaborazione con Samsung