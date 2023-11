Samsung Portable SSD T9: il dispositivo di archiviazione di alto livello anche per professionisti

Il settore della tecnologia continua a evolvere, portando sul mercato soluzioni sempre più avanzate per soddisfare le esigenze dei professionisti. Tra queste, si distingue il nuovo SSD portatile T9 di Samsung, pensato per offrire prestazioni eccezionali e massima affidabilità nella gestione dei dati.

Il Samsung T9 rappresenta il primo SSD portatile dell’azienda, equipaggiato con un’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2. Questa tecnologia assicura un incremento significativo della produttività, offrendo velocità di lettura e scrittura che possono raggiungere i 2.000 MB/s. Rispetto ai modelli precedenti, il T9 è due volte più rapido, permettendo di trasferire video di 4 GB in soli due secondi. Inoltre, il T9 offre un’ampia capacità di archiviazione, ideale per contenuti professionali, con opzioni che arrivano fino a 4TB.

Caratteristiche Tecniche del Samsung SSD T9

Il Samsung T9 si presenta come una soluzione robusta e affidabile, ideale per i professionisti che necessitano di velocità e capacità elevate. Dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, questo SSD raggiunge velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, facilitando il trasferimento rapido di file di grandi dimensioni.

Capacità e Versatilità

Disponibile in varie opzioni di capacità, fino a un massimo di 4TB, il T9 risponde efficacemente alle diverse esigenze di archiviazione dei professionisti, sia per quanto riguarda la gestione di grandi volumi di dati, sia per i trasferimenti frequenti. Il T9 è inoltre dotato di cavi USB Type C-to-C e USB Type C-to-A.

Specifiche di prodotto dell’SSD portatile Samsung T9

Interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) Informazioni

Hardware Capacità: 1TB-2TB-4TB Dimensioni 88 x 60 x 14mm Peso 122 grammi Performance Lettura sequenziale fino a 2,000 MB/sec Scrittura sequenziale Fino a 1,950 MB/sec Durata Resistente alle cadute fino a 3m Sicurezza AES 256-bit crittografia hardware Software Samsung Magician Software Compatibilità Windows®, macOS®, Android™ Dispositivo PC, Laptop, Tablet, Smartphone Certificazioni CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS Conformità RoHS RoHS 2 Garanzia Cinque anni di garanzia limitata

Design e Portabilità

In termini di design, il T9 è caratterizzato da dimensioni molto compatte e un aspetto sobrio, con linee diagonali curve e motivi in carbonio che ne esaltano l’aspetto professionale. La portabilità è un altro punto di forza, con un peso ridotto e dimensioni che facilitano il trasporto.

Sicurezza e Affidabilità Samsung

Il dispositivo offre una sicurezza avanzata grazie alla resistenza a cadute fino a tre metri di altezza e una garanzia limitata di cinque anni. Il sistema Dynamic Thermal Guard di Samsung controlla il surriscaldamento, garantendo prestazioni costanti.

Software Integrato

Gestito dal software Samsung Magician 8.0, il T9 offre funzionalità quali benchmark delle prestazioni, opzioni di sicurezza, aggiornamenti del firmware e monitoraggio dello stato di salute in tempo reale, assicurando una gestione efficiente e sicura del dispositivo.

Samsung SSD T9: Compatibilità Estesa

Progettato per integrarsi in diversi ambienti operativi, il T9 supporta sistemi come Windows e macOS, oltre a dispositivi mobili, console di gioco e fotocamere professionali. Questa compatibilità ne fa uno strumento versatile per varie applicazioni professionali.

Il Samsung Portable SSD T9 si posiziona come una scelta solida per i professionisti alla ricerca di un dispositivo di archiviazione portatile che unisca efficienza, sicurezza e versatilità. La sua disponibilità globale dal 3 ottobre 2023 rappresenta un’opportunità significativa per coloro che necessitano di una soluzione di memoria di alto livello per la gestione efficace dei loro dati. Con il T9, Samsung riafferma il suo impegno nell’offrire tecnologie avanzate per supportare le attività professionali in vari settori.

Il T9 è disponibile al prezzo di 169,99€ per il modello da 1 TB, 279,99€ per il modello da 2 TB e 519,99€ per il modello da 4 TB.

