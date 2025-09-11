Samsung: stesso teleobiettivo 5x sui Galaxy Ultra fino al 2028

Da qui al 2028, il sensore del teleobiettivo 5x adoperato sugli smartphone Galaxy S Ultra di casa Samsung, purtroppo, non sarà soggetto ad alcuna novità. A riferire lo scenario è stato, nelle scorse ore, il noto leaker Ice Universe, che segue da vicino le vicende legate al colosso sudcoreano e che viene considerato piuttosto attendibile quando si tratta per l’appunto di parlare dell’azienda di Seoul, mediante un post su X dai toni affranti con cui ha condiviso le ultime indiscrezioni pervenute.

Samsung: stesso sensore del teleobiettivo 5x sui Galaxy Ultra fino al 2028

L’attuale teleobiettivo 5x di S25 Ultra è un 50 MP con pixel da 0,7 µm dalla superficie di 1/2,52 pollici. Il sensore in questione rappresentava una novità un anno fa, quando Samsung lo propose nel gruppo fotocamere del Galaxy S24 Ultra, ed è stato confermato quest’anno sul Galaxy S25 Ultra. A quanto pare, però, in base a quanto comunicato, continuerà a essere usato anche sul Galaxy S26 Ultra e sul Galaxy S27 Ultra, ovvero gli smartphone che il colosso sudcoreano lancerà nei prossimi due anni, arrivando fino al 2028, appunto.

Chiaramente ciò non toglie che Samsung possa decidere di intervenire sull’ottica, sull’elaboratore ISP e su altri elementi che vanno a incidere sulla qualità della foto, senza contare che la sempre maggiore diffusione dell’AI può fare tanto in questo senso, ma resta fermo che la grandezza del sensore incide molto sul risultato finale. Il sensore attuale non è di certo piccolo, ma tra un paio d’anni, considerando l’evolversi delle tecnologie, è quasi da dare per certo che verrà ritenuto tale.