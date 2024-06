Samsung: svelati i colori di Galaxy Z Flip 6 e Fold 6

Samsung dovrebbe svelare i suoi prossimi smartphone pieghevoli, ovvero il Galaxy Z Flip 6 e il Galaxy Z Fold 6, all’inizio del mese prossimo, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2024 che si terrà il 10 luglio a Parigi. Stando a quanto emerso, i dispositivi potrebbero venire proposti in tre o quattro colorazioni differenti, rivelate in anticipo nelle scorse ore da un leaker ritenuto solitamente piuttosto affidabile.

Samsung: ecco le colorazioni del Galaxy Z Flip 6 e del Galaxy Z Fold 6

Andando più nello specifico, il leaker Evan Blass ha fatto sapere su X che il Galaxy Z Flip 6 sarà disponibile nei colori Blu, Mint, Silver Shadow e Yellow, mentre il Galaxy Z Fold 6 sarà disponibile nelle colorazioni Navy, Pink e Silver Shadow.

Oltre ai colori sopra menzionati, solo attraverso il negozio online di Samsung e solo in alcuni paesi, il Galaxy Z Flip 6 sarà disponibile nei colori Crafted Black, Peach e White, mentre il Galaxy Z Fold 6 sarà disponibile nei colori Crafted Black e White.

Da tenere presente che l’opzione di colore rosa sarà disponibile per la prima volta nella serie Galaxy Z Fold. Samsung di solito propone colori più sobri per la serie Galaxy Z Fold e propone invece colorazioni più brillanti e audaci per la serie Galaxy Z Flip. Alla luce di ciò, sembra quindi che il colosso sudcoreano stia iniziando a portare opzioni di colore più espressive per la serie Galaxy Z Fold.

Ovviamente occorre tenere presente che per quanto affidabile possa essere la fonte, da parte di Samsung non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale, pertanto è bene prendere sempre e comunque le informazioni in questione con le pinze, come si suol dire.