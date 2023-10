SSD portatile Samsung (1 TB) a prezzo stracciato

L’unità SSD di storage portatile da 1 TB della gamma Samsung T7 è oggi in sconto del 33% sul prezzo di listino su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: meglio approfittarne finché in tempo. Dal design compatto e dal peso di soli 58 grammi, è l’ideale per l’archiviazione e lo spostamento dei file, così come per il loro backup.

-33% per Samsung T7: SSD portatile da 1 TB

Può arrivare alla velocità di 1.050 MB/s in fase di lettura durante il trasferimento dati (e a 1.000 MB/s in scrittura). La connessione avviene mediante interfaccia USB 3.2 Gen 2 con cavo USB-C fornito in dotazione (c’è anche l’adattatore da Type-C a Type-A). È compatibile con tutti i sistemi operativi, inclusi quelli mobile. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Sul fronte della sicurezza, si può contare sulla protezione con password opzionale e sulla crittografia hardware AES 256-bit. La gestione termica fa leva sulla tecnologia ePCM e con Dynamic Thermal Guard. La promozione in corso offre l’unità SSD portatile da 1 TB della linea Samsung T7 al prezzo finale di 80 euro iu

