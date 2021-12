Samsung T7 Touch 500GB: 1050MB/s e sicurezza al top

Se hai bisogno di archiviare i tuoi dati su un dispositivo rigorosamente sicuro, allora Amazon ha la soluzione che fa per te. Oggi ti riportiamo un notevole calo di prezzo sul Samsung T7 Touch 500GB, un pratico SSD portatile che non solo offre prestazioni al top della categoria, ma integra un lettore di impronte digitali per la massima protezione, a soli 123 euro.

SSD portatile Samsung T7 Touch 500GB: caratteristiche tecniche

Il Samsung T7 Touch rappresenta attualmente uno dei migliori SSD portatili disponibili sul mercato. Il design è completamente in lega di alluminio in grado di resistere a vibrazioni, urti e cadute fino a 2 metri. Inoltre, è estremamente compatto con le sue dimensioni simili ad una carta di credito e uno spessore di soli 8mm. Al suo interno ospita un’unità NVMe in grado di fornire una velocità di lettura di ben 1050MB/s, tra le più veloci del settore. Naturalmente l’interfaccia utilizzata è quella USB 3.2 Type-C, indispensabile anche su PC per fruire delle prestazioni massime offerte dal disco. Tuttavia, è retrocompatibile con i precedenti standard Type-A grazie ad un secondo cavo incluso all’interno della confezione.

Fiore all’occhiello di questa unità è chiaramente la sicurezza, su cui Samsung ha lavorato egregiamente. Si tratta di una periferica, infatti, rivolta per lo più ai professionisti che necessitano di tenere i dati al sicuro, ma senza rinunciare alle prestazioni. Il lettore di impronte consente di ottenere la massima protezione in caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato. Il disco è accompagnato da Magician, il software di gestione che consente di impostare impronta o password attraverso la crittografia dei dati. Da qui, inoltre, potrai verificare lo stato di salute dell’unità, gestire lo spazio o effettuare backup rapidi anche di singoli file. Non manca, infine, un LED di stato che circonda il lettore di impronte così da avere un riferimento immediatamente accessibile per verificare l’attività del disco.

Grazie ad un calo di prezzo di oltre 30 euro, il Samsung T7 Touch 500GB può essere acquistato su Amazon a soli 123,92 euro.