Samsung: tri-fold più compatto di Huawei Mate XT

È ormai noto il fatto che Samsung intenda immettere sul mercato anche un dispositivo tri-fold, il primo in assoluto dell’azienda, il quale, in base a quanto emerso sino a questo momento, dovrebbe chiamarsi Galaxy G Fold e dovrebbe arrivare proprio quest’anno. A tal proposito, nelle scorse ore sono emersi nuovi e interessanti dettagli che consentono di farsi un’idea ancora più precisa delle caratteristiche del device in questione.

Samsung: tri-fold con display più piccolo di quello di Huawei Mate XT

Il noto leaker cinese Digital Chat Station, tramite il proprio profilo Weibo, ha fatto sapere che il tri-fold di Samsung dovrebbe avere un display più piccolo di quello visto su Huawei Mate XT. Più nello specifico, se Mate XT completamente aperto ha uno schermo pieghevole con diagonale di 10,2 pollici, quella di Galaxy G Fold dovrebbe essere invece di 9,9 pollici. Ciò starebbe ad indicare che la sudcoreana avrebbe preferito adottare un formato maggiormente compatto rispetto a quello del concorrente cinese.

La disponibilità globale sarà un altro fattore determinante per il successo del dispositivo. La speranza degli appassionati è infatti quella che, a differenza di altri prodotti innovativi lanciati inizialmente solo in mercati selezionati e diversamente da quanto precedentemente vociferato, il tri-fold di Samsung possa essere distribuito contemporaneamente in tutte le principali aree geografiche, Europa compresa.

Il leaker, inoltre, ha ribadito che il tri-fold di Samsung sarà lanciato nel 2025. Dovrebbe essere svelato a luglio, in occasione del consueto evento Unpacked estivo che ha come protagonisti proprio i pieghevoli. Per il momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale.