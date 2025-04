Samsung: il lancio del tri-fold potrebbe essere limitato

Tra non molto Samsung toglierà i veli ai suoi nuovi smartphone pieghevoli, tra cui figurerà anche il primo tri-fold dell’azienda, identificato con il presunto nome di Galaxy G Fold. In precedenza si era sostenuto che il dispositivo sarebbe stato lanciato a livello globale, ma l’ultimo report suggerisce il contrario, per cui la disponibilità potrebbe in realtà essere limitata.

Samsung: il tri-fold potrebbe essere disponibile solo in Corea e Cina

Andando maggiormente in dettaglio, nel database dell’associazione GSM è apparso un dispositivo Samsung non annunciato. Il dispositivo è elencato internamente come “Q7M”, con due varianti con i numeri di modello SM-F9680 e SM-F968N.

Non vi è certezza in merito a quale dispositivo potrebbe essere, ma il report afferma che si tratta del Galaxy G Fold o comunque si chiamerà lo smartphone tri-fold del colosso sudcoreano e che il dispositivo dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno.

È interessante notare che i due numeri di modello rivelano presumibilmente i due paesi a cui Samsung potrebbe limitare il rilascio. La “N” nel numero di modello SM-F968N sta per Corea, mentre la “0” nella SM-F9680 rappresenta Cina. Gli smartphone Samsung lanciati a livello globale di solito portano B, E, U o U1 nel numero di modello.

Ciò potrebbe significare che il Galaxy tri-fold potrebbe essere esclusivo della Corea e della Cina, proprio come la versione più sottile del Galaxy Z Fold6 Samsung lanciata l’anno scorso. Vi è tuttavia da mettere in conto che nei prossimi giorni potrebbero spuntare nuovi numeri di modello per altre regioni.

Inoltre, entrambi i numeri di modello iniziano con “SM-F968”, suggerendo che il tri-fold potrebbe non essere lanciato con il marchio “serie W”, almeno in Cina.