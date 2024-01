Samsung TV compatibile con Alexa e Google Assistant a soli 179€

Grazie ad Amazon oggi puoi assicurarti la Samsung TV PureColor 24″ a un prezzo ridicolo. Acquistala subito a soli 179,99 euro, invece di 239 euro. Si tratta di un ottimo affare visto che è piccola al punto giusto da essere pratica per spazi ridotti, ma senza rinunciare alla qualità di un grande display colorato e ricco di dettagli con tecnologia HDR. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e hai anche la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis.

Samsung TV PureColor 24″: scopri tutte le sue potenzialità

La Samsung TV PureColore 24″ è perfetta per chi ha bisogno di un televisore compatto, ma che non rinuncia alla qualità. Con Bixby e Alexa integrati è anche compatibile con Google Assistant. Ciò vuol dire che puoi gestire le sue funzioni sfruttando la comodità dei comandi vocali. Il design minimal è perfetto da integrare con qualsiasi arredamento. Dotato di tecnologia WiFi, può essere collegato online.

Acquistalo subito in tutto il suo splendore a soli 179,99 euro, invece di 239 euro. Ovviamente si tratta di un’offerta speciale destinata ai clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.