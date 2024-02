Samsung TV Crystal 4K 43": uno SPETTACOLO a soli 359€

Amazon ti ha confezionato una fantastica offerta per il tuo intrattenimento di altissima qualità. Oggi la Samsung TV Crystal 4K 43″ è tua a soli 359,98 euro, invece di 449,99 euro. Si tratta di un’occasione super golosa che deve essere assolutamente tua. Dotata di ogni comfort, questa smart TV è sinonimo di qualità e perfezione. Tra l’altro, per tutti i clienti Prime, c’è anche la possibilità di pagarla in 5 rate senza interessi a partire da soli 72 euro al mese, Tasso Zero. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Samsung TV Crystal 4K 43″: la novità del 2023 ora in offerta speciale

Scegli la Samsung TV Crystal 4K 43″ se vuoi immagini super nitide, colori vivacissimi e dettagli perfetti. Solo un display Samsung può offrirti il meglio! Compatibile con la futura tecnologia trasmissiva DVB-T2, è pronta a trasmettere tutti i canali in chiaro disponibili. Inoltre, il suo sistema operativo offre un unico e comodo accesso a tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili. Ottimizza la tua esperienza in base all’utilizzo con Smart Hub selezionando una delle 3 categorie tra Media, Game e Ambient.

Aggiungila al carrello con soli 359,98 euro, invece di 449,99 euro. L’offerta in questione beneficia dei vantaggi Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.