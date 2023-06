Samsung TV Crystal UHD 43": PREZZO BOMBA su Amazon

Acquista la Samsung TV Crystal UHD 43″ a soli 342,99 euro, invece di 449,99 euro. Un prezzo speciale per questo che non è un semplice televisore smart. Ridefinisci le regole di intrattenimento ed entra in un mondo incredibile fatto di colori reali, nati dalla purezza dei cristalli grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color. Ogni scena è un’opera d’arte. Sia quelle buie che quelle luminose sono più nitide. Guarda ogni sfumatura di colore in 4K grazie al processore Crystal 4K.

La disponibilità al momento della scrittura è immediata. Ciò significa che potrebbe terminare da un momento all’altro. Anche perché con Amazon hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate tasso zero se sei un cliente Prime. Seleziona Cofidis prima del check out e segui le istruzioni a video per ottenere un finanziamento esclusivo, senza difficoltà, in modo semplice, veloce e soprattutto intuitivo.

Samsung TV Crystal UHD 43″: un modello di televisore

Scegli Samsung TV Crystal UHD 43″ per il tuo intrattenimento di alta qualità. Grazie al modello 8070, che come ti dicevamo è in forte sconto su Amazon, ti assicuri un dispositivo spettacolare. Compatibile con gli standard DVB-T2 – HEVC Main 10, ti permette anche di accedere a tutte le piattaforme streaming che vuoi comodamente visto che ha integrati Alexa e Google Assistant. Scegli il tuo preferito e gestisci tutto con i comandi vocali.

Acquista subito questo portento a soli 342,99 euro, invece di 449,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.