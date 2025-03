Samsung TV Neo QLED 65" al 68% di sconto su Amazon

Proprio in questo momento l’incredibile e mastodontica Samsung TV Neo QLED 65″ è in offerta speciale su Amazon al 68% di sconto. Cosa stai aspettando? Acquistala immediatamente, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. Si tratta di un’occasione decisamente golosa per questa smart TV di ultima generazione completa di tutto.

Infatti, grazie alla perfetta integrazione di Google Assistant e Amazon Alexa, puoi gestire i comandi del televisore, la scelta dei contenuti e anche i dispositivi di Casa Intelligente. Compatibile con il nuovo standard DVB-T2, è già pronto a sintonizzare tutti i canali gratuiti del digitale terrestre in vista del prossimo switch off. La consegna gratuita è inclusa.

Samsung TV Neo QLED 65″: il cinema a casa tua

Con la Samsung TV Neo QLED 65″ accendi il vero cinema a casa tua. Il display da 65 pollici con tecnologia Neo QLED assicura colori vivi, dettagli realistici, neri profondi e bianchi cristallini. Inoltre, grazie al supporto 4K Ultra HD, ottieni una risoluzione ancora superiore a tantissime altre televisioni di ultima generazione. Il prezzo è pazzesco. Acquistala in sconto folle su Amazon al 68%!

La totale assenza di cornici e il supporto di appoggio di design rende questo gioiellino un dispositivo davvero molto invitante anche lato estetico. Insomma, lo piazzi nel tuo salotto o nella sala cinematografica e diventa un piacevole ed elegante complemento d’arredo.

Acquista ora la Samsung TV 65″ al 68% di sconto.