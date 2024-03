Samsung TV QLED 4K 43": PREZZO MAI VISTO PRIMA su eBay

La qualità oggi diventa low cost su eBay. Infatti, se sei veloce e batti tutti sul tempo, acquisti la Samsung TV QLED 4K 43″ a un prezzo mai visto prima. Mettila in carrello a soli 348,90 euro!

Ottieni questo prezzaccio inserendo il nuovo Coupon PSPRMAR24 nell’apposita sezione destinata ai Codici Sconto. Tutto questo prima del check out e quindi della conferma ordine. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta e la possibilità di pagare comodamente il tuo ordine in 3 rate a tasso zero senza dover attivare alcun finanziamento.

Samsung TV QLED 4K 43″: un vero spettacolo che costa niente

Ottieni subito la tua Samsung TV QLED 4K 43″ a un prezzo speciale. Su eBay non si scherza, ma devi essere veloce perché le scorte sono limitate e sta andando a ruba. Questa smart TV è perfetta anche per gli utenti più esigenti. Le immagini sono super colorate e dai dettagli incredibili.

La tecnologia QLED 4K rende i dettagli ancora più realistici e vivi. Sarai immerso nei contenuti. Attiva la Modalità Gaming per giocare in maniera ultra fluida e coinvolgente, senza interferenze né latenza nelle immagini. L’audio è estremamente potente per rendere tutto ancora più fantastico.

Acquistala adesso a soli 348,90 euro. Ovviamente devi inserire Coupon PSPRMAR24 nell’apposita sezione destinata ai Codici Sconto prima di confermare l’ordine. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 129,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.