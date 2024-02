Samsung TV QLED 4K 55": -48% su Amazon, AFFARE VERO

La fantastica Samsung TV QLED 4K da 55 pollici è in offerta speciale su Amazon proprio in questo momento. Visto il prezzo non sappiamo quanto durerà questa promozione. Infatti, sta già andando a ruba, presa d’assalto da tantissimi utenti che vogliono portare il cinema direttamente a casa loro. Tu cosa stai aspettando? Acquistala subito al 48% di sconto! Un prezzo così non si era mai visto prima. In prativa è un vero e proprio regalo. E se sei cliente Prime hai consegna gratuita e possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Samsung TV QLED 4K: 55 pollici di puro intrattenimento

La Samsung TV QLED 4K 55 pollici è una televisione smart avanzata di grandissima qualità. Diciamo un top di gamma del settore. Grazie al processore Quantum Lite 4K non è solo veloce ed efficiente, ma è anche estremamente intelligente e capace di ottimizzare la definizione video offrendo il 100% di volume del colore con Quantum Dot. Inoltre, hai anche Bixby e Alexa integrati oltre che la compatibilità con Google Assistant. Ovviamente il sistema operativo di Samsung è perfetto per un’esperienza utente avanzata.

Acquistala adesso al 48% di sconto. Questo minimo storico è un’offerta speciale per tutti i clienti Prime. Se ancora non sei abbonato, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.