Samsung: utili record con le vendite di Galaxy S22

Il secondo trimestre del 2022 da poco concluso è stato un vero e proprio successo per Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, è riuscita a registrare numeri ben oltre le aspettative degli analisti. Il merito della cosa, a quanto pare, è quasi interamente riconducibile alle vendite degli smartphone della linea Galaxy S22 che è stata presentata nei mesi addietro e che praticamente sin da subito è riuscita ad ottenere enorme successo tra gli utenti.

Samsung: circa 14.100 miliardi di won di utili operativi

Ad attirare in maniera particolare l’attenzione è stato il Galaxy S22 Ultra, il quale può essere immediatamente acquistato su Amazon con caricatore incluso con prezzi a partire da 1.379,00. Lo smartphone ha fatto registrare una domanda superiore al 20% rispetto al modello precedente.

Numericamente parlando Samsung ha ottenuto circa 14.100 miliardi di won di utili operativi (circa 11,1 miliardi di dollari), segnando un incremento del 51% anno su anno. Invece, i ricavi hanno raggiunto 77.700 miliardi di won (circa 61,18 miliardi di dollari), determinando una crescita del 18,9% anno su anno.

Il trionfo dell’azienda durante il secondo trimestre fiscale dell’anno corrente è però imputabile pure ai microprocessori, il cui giro d’affari risulta essere più che raddoppiato in un anno. I profitti del business dei microprocesori sono saliti a 8.450 miliardi, vale a dire più del doppio di 12 mesi fa. Il tutto è stato alimentato dalle vendite record nel settore dei server.

L’azienda sudcoreana ha altresì evidenziato l’ottima accoglienza che è stata riscontrata per i suoi nuovi monitor QD, nonostante il suo business relativo alle TV abbia visto un calo della domanda, in special modo in seguito allo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia.

