Samsung Wallet: carte, chiavi digitali e crypto

Samsung Wallet risorge dalle ceneri a distanza di oltre nove anni. La nuova app offre un numero maggiore di funzionalità, in quanto combina Samsung Pay e Samsung Pass. Gli utenti possono memorizzare carte di pagamento, carte fedeltà, carte d’imbarco, password, chiavi digitali e criptovalute in totale sicurezza, grazie alla piattaforma Samsung Knox e all’autenticazione biometrica.

Samsung Wallet ritorna più completa

L’app Samsung Wallet era stata annunciata durante il Mobile World Congress 2013 di Barcellona. Permetteva di conservare biglietti, carte d’imbarco, carte fedeltà e coupon, ma non supportava la funzionalità “tap-to-pay” con NFC. Circa due anni dopo è stata sostituita da Samsung Pay che supporta NFC e MST (Magnetic Secure Transmission), il più diffuso metodo di pagamento dell’epoca. Samsung Pass è invece l’app per la gestione dell’identità che permette di effettuare il login tramite impronta digitale o riconoscimento facciale.

Aprendo Samsung Pay o Samsung Pass, gli utenti che usano le due app in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti su dispositivi Galaxy compatibili vedranno un avviso che invita ad effettuare l’aggiornamento a Samsung Wallet dal Galaxy Store. Una singola app consente quindi di memorizzare carte di pagamento, carte fedeltà, password e carte d’imbarco (al momento solo per Korean Air).

Grazie all’integrazione di SmartThings è possibile anche aggiungere le chiavi digitali per aprire e chiudere le porte domestiche. I proprietari di alcuni modelli di automobili BMW, Hyundai e Genesis possono usare l’app Wallet anche per aprire/chiudere le portiere e avviare il motore. In alcuni paesi è possibile aggiungere anche carte d’identità, certificazione COVID-19 e patenti.

Infine, la nuova app integra anche Samsung Blockchain Wallet, quindi è possibile monitorare le criptovalute. Tutti i dati sono protetti da Samsung Knox con autenticazione biometrica e crittografia.

