San Valentino 2025: i 10 film romantici più amati in Italia e dove vederli

A volte, per stare bene, basta soltanto passare del tempo in compagnia della persona amata. E anche se i film romantici sono un grande classico di San Valentino, a volte è proprio la semplicità a regalarci le emozioni più inaspettate. Non rischiare di ritrovarti a fare zapping la sera del 14 febbraio: il portale JustWatch ha stilato una classifica sui dieci film più romantici di sempre e più popolari in Italia – da Titanic a Past Lives. Tutte pellicole che, fortunatamente, puoi trovare sulle principali piattaforme di streaming: e tu, quale guarderai a San Valentino?

Dove guardare film romantici?

Sono 3163 i film romantici disponibili sulle principali piattaforme di streaming in Italia. TimVision si conferma il leader del genere con il 40,6% dell’offerta, rappresentando così la piattaforma di riferimento. Seguono Amazon Prime Video con il 25,7%, che offre un catalogo variegato, e Netflix con il 20,4% e una gamma di titoli intensa. Disney+ contribuisce con il 5,6% dei film romantici, ideali per tutta la famiglia, mentre Now TV (4,2%), Infinity+ (2,1%) e Paramount+ (1,4%) completano l’offerta.

I film romantici più popolari in Italia: la classifica

1. Tutti tranne te

Al primo posto troviamo “Tutti tranne te”, commedia romantica diretta da Will Gluck. La storia segue Bea e Ben, una coppia che sembra perfetta dopo un primo appuntamento incredibile, ma che si ritrova improvvisamente divisa da un litigio inspiegabile. Quando vengono invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di stare insieme, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e momenti di pura chimica.

2. Io prima di te

Louisa Clark (Emilia Clarke) giovane e solare, viene assunta per prendersi cura di Will Traynor (Sam Claflin), un ex sportivo tetraplegico che ha perso la voglia di vivere. Con la sua spontaneità e il suo ottimismo, Lou riesce a far breccia nel cuore di Will, regalandogli nuovi momenti di felicità.

3. L’idea che ho di te

Con Anne Hathaway nel ruolo di Solène, una madre divorziata che si ritrova per caso al Coachella Music Festival insieme alla figlia. Qui incontra Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il frontman della boyband preferita dalla ragazza. Tra i due nasce una storia d’amore travolgente, ostacolata però dalla differenza d’età e dal peso della notorietà.

4. Past Lives

Candidato agli Oscar, diretto da Celine Song. La storia segue Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia separati quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud al Canada. Dopo vent’anni, i due si rincontrano a New York, riaprendo vecchie ferite e domandandosi cosa sarebbe potuto essere.

5. Ghosted

Un’avventura romantica con Chris Evans e Ana de Armas. Cole si innamora di Sadie dopo un appuntamento perfetto, ma lei improvvisamente smette di rispondere ai suoi messaggi. Deciso a riconquistarla, Cole vola a Londra per sorprenderla, solo per scoprire che Sadie è in realtà una spia internazionale.

6. Pretty Woman

Diretto da Garry Marshall e interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. La storia segue Edward Lewis, un ricco uomo d’affari, e Vivian Ward, una prostituta dal cuore d’oro, che iniziano una relazione destinata a cambiare le loro vite.

7. Estranei

Dramma romantico diretto da Andrew Haigh e interpretato da Andrew Scott e Paul Mescal. Il film racconta la storia di Adam, uno sceneggiatore che vive in un condominio quasi deserto a Londra. Qui incontra Harry, un vicino enigmatico con cui inizia una relazione.

8. Titanic

Un capolavoro senza tempo, diretto da James Cameron. La storia d’amore tra Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) sul transatlantico più famoso della storia continua a emozionare generazioni di spettatori.

9. Harry, ti presento Sally

Una delle commedie romantiche più iconiche di sempre. Diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, il film segue l’amicizia tra Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan), che tra incontri casuali e battibecchi scoprono che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più.

10. 10 cose che odio di te

Liberamente ispirato a La bisbetica domata di Shakespeare, il film racconta la storia di Kat (Julia Stiles), una ragazza ribelle e indipendente, e Patrick (Heath Ledger), il misterioso bad boy che viene ingaggiato per conquistarla.