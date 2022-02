San Valentino continua per SiteGround: sconto del 75%

San Valentino continua fino al 17 febbraio, grazie alla promozione di SiteGround. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento ai tre piani di web hosting, sfruttando lo sconto del 75%. La scelta dipende dal tipo di sito che si vuole creare e quindi dalle risorse hardware/software necessarie. Tutti includono il noto CMS WordPress e varie funzionalità associate.

SiteGround: hosting WordPress economico

I piani di hosting WordPress offerti da SiteGround sono StartUp, GrowBig e GoGeek. Tutti includono un dominio gratuito (.it, .com, .org, .net, .biz e .info) per il primo anno, sottodomini illimitati, database MySQL illimitati, account email illimitati (massimo 10 GB), backup giornaliero, protocollo HTTP/2, CDN e certificato SSL gratis.

Il piano StartUp, indicato per un solo sito (circa 10.000 visite mensili), offre 10 GB di spazio su SSD. Il piano GrowBig permette invece di ospitare un numero illimitato di siti con circa 100.000 visite mensili, utilizzando 20 GB di spazio. Anche il piano GoGeek consente di ospitare un numero illimitato di siti, ma aumentano sia le visite mensili supportate (circa 100.000) che lo spazio su SSD (40 GB).

Altre caratteristiche comuni riguardano WordPress: installazione, migrazione da altro provider, aggiornamenti automatici per CMS e plugin, sicurezza avanzata. Il piano GrowBig offre anche backup su richiesta, PHP più veloce del 30% e staging (copia del sito su cui effettuare test, senza toccare la versione online). Il piano GoGeek aggiunge creazione archivi Git, assistenza prioritaria, hosting in white-label e gestione clienti.

Grazie allo sconto del 75%, valido fino al 17 febbraio, gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento a 3,19 euro/mese (StartUp), 5,69 euro/mese (GrowBig) e 8,69 euro/mese (GoGeek). SiteGroud offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.