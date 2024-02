A San Valentino con Internxt RISPARMI il 69% su tutti i piani cloud

Metti in sicurezza i tuoi file grazie alla promozione di San Valentino su tutti i piani cloud Internxt. Un’occasione unica. Risparmia il 69% su tutto! Si tratta di un’ottima occasione per ottenere il meglio al minor prezzo disponibile sul mercato. Scopri tutti i piani individuali in offerta speciale. Approfitta ora di questa occasione, prima che termini.

Uno degli importanti vantaggi, che ottieni scegliendo questa soluzione, è che tutti i piani includono le stesse funzionalità. In pratica cambia solo la dimensione dello spazio cloud a disposizione in base al servizio scelto. La sicurezza è garantita in tutti e ottieni accesso completo ai servizi per la privacy. Scopri tutto quello che ha da offrirti questa soluzione avanzata e sicura.

Con Internxt devi solo pensare a quali file caricare sul cloud. A tutto il resto ci pensano gli esperti di questa piattaforma che non dà per scontato nulla e cura ogni cosa nei minimi particolari. La garanzia è di avere un posto online accessibile da tutti i tuoi dispositivi, grazie all’app multi-device, che si sincronizza in tempo reale. Tanta comodità e sicurezza tutte per te.

Internxt: i piani annuali al 69% di sconto

Internxt per San Valentino ha deciso di esagerare. Scopri tutti i piani annuali al 69% di sconto. Si tratta di prezzi davvero eccezionali e unici, per un risparmio incredibile senza rinunciare proprio a nulla. Dai un’occhiata alle soluzioni disponibili:

ottieni 200GB a soli 14,25 euro l’anno, invece di 45,99 euro;

a soli 14,25 euro l’anno, invece di 45,99 euro; ottieni 2TB a soli 34,09 euro l’anno, invece di 109,99 euro;

a soli 34,09 euro l’anno, invece di 109,99 euro; ottieni 5TB a soli 61,99 euro l’anno, invece di 199,99 euro;

a soli 61,99 euro l’anno, invece di 199,99 euro; ottieni 10TB a soli 92,99 euro, invece di 299,99 euro.

Ogni piano Internxt annuale include archiviazione e condivisione di file criptati, accesso da qualsiasi dispositivo e fruibilità di tutti i servizi messi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.