ManyCam,regalalo per San Valentino: sconto del 35%

Stai navigando sul web disperatamente alla ricerca di un regalo per San Valentino? Ti stai barcamenando da una settimana tra i vari negozi sperando di trovare qualcosa di interessante? Forse abbiamo la soluzione che fa per te! Regalare un servizio di grafica come quello offerto da Manycam, in un’epoca nella quale, per diletto o per professione, l’estetica da esibire online è diventata tutto, può essere un regalo molto utile oltre che originale.

Regalare Manycam, peraltro, risulta ora anche molto conveniente, con il 35% di sconto. Scopriamo cosa offre e come approfittare della promozione.

Promozioni attive

Le promozioni attive su Manycam sono le seguenti:

STANDARD

35$ anziché 39 /Anno

1 Dispositivo

4 Sorgenti video

Full HD

Qualità video

Sfondi virtuali

Sfondi Blur

Picture-in-picture

NDI Support

Registrazione video

Terzo Inferiore

Numero illimitato di effetti

Lavagna

Nessun watermark

Watermark personalizzati

Registrazione del desktop

App mobile inclusa

Invita ospiti (beta)

Snapshot

1 stream RTMP

Telecamera IP MJPEG

Chroma Key

Modifica/Visualizza in anteprima prima di andare in diretta

Assistenza prioritaria

STUDIO

69$ anziché 99 /Anno

2 Dispositivi

50 Sorgenti video

4K Qualità video

Sfondi virtuali

Sfondi Blur

Picture-in-picture

NDI Support

Registrazione video

Terzo Inferiore

Numero illimitato di effetti

Lavagna

Nessun watermark

Watermark personalizzati

Registrazione del desktop

App mobile inclusa

Invita ospiti (beta)

Snapshot

Stream RTMP illimitati

Telecamera IP MJPEG H.264

Chroma Key

Modifica/Visualizza in anteprima prima di andare in diretta

Assistenza prioritaria

PREMIUM

79$ anziché 119 /Anno

3 Dispositivi

200 Sorgenti video

4K Qualità video

ManyCam cosa offre

Ecco cosa offre Manycam, ovviamente in base all’abbonamento sottoscritto:

Sfondi virtuali

Sfondi Blur

Picture-in-picture

NDI Support

Registrazione video

Terzo Inferiore

Numero illimitato di effetti

Lavagna

Nessun watermark

Watermark personalizzati

Registrazione del desktop

App mobile inclusa

Invita ospiti (beta)

Snapshot

Stream RTMP illimitati

Telecamera IP MJPEG H.264

Chroma Key

Modifica/Visualizza in anteprima prima di andare in diretta

Assistenza prioritaria

Interessante anche la politica di rimborso applicata. Si accettano rimborsi fino a 30 giorni dalla data di acquisto.

Puoi richiedere un rimborso in queste modalità:

accedendo a myAccount 2Checkout

contattando 2Checkout via e-mail all’indirizzo refund@2checkout.com

telefonicamente al n. +31 88 000 0008 per i clienti internazionali e al numero (650) 963-5701 per Stati Uniti e Canada

Lo staff mette anche a disposizione una mail: support@manycam.com. Inoltre, Manycam è anche presente con un profilo ufficiale sui principali Social. Per poter seguire tutti gli aggiornamenti ed eventualmente guardare dei tutorial.

Dunque, se ritieni che un abbonamento a Manycam sia il regalo giusto per la propria persona amata, vai a questo link e iscriviti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.