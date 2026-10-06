SanDisk Creator Phone Drive da 128 GB al prezzo minimo storico

Ottimizzato per i creator, ma adatto a tutti gli utenti mobile, SanDisk Creator Phone Drive è al suo prezzo minimo storico su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, nella versione da 128 GB. Amplia la memoria dei dispositivi e facilita l’archiviazione dei contenuti, semplificando il salvataggio, la copia e il backup di foto e video.

SanDisk Creator Phone Drive (128 GB) in offerta

Come si legge nella descrizione completa, arriva alla velocità di 90 MB/s nel trasferimento dati, così da ridurre al minimo le attese. È dotato di connettori USB-C e Lightning in modo da risultare compatibile con tutti gli smartphone e tablet, anche con iPhone e iPad. L’affidabilità è quella garantita da uno dei marchi leader nel settore delle soluzioni per lo storage.

Non ci sono codici o coupon da attivare: la versione da 128 GB di SanDisk Creator Phone Drive è in sconto al minimo storico e lo puoi comprare al prezzo di 67,08 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Se lo ordini adesso, domani un corriere Amazon lo consegnerà a casa tua. In omaggio tre mesi di Adobe Lightroom. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni pubblicate dagli utenti è superiore a 4 stelle su 5.

Sono migliaia le offerte che Amazon ha messo sul piatto con il via alla Festa delle Offerte Prime, un appuntamento dedicato agli iscritti al servizio Prime. Le promozioni rimarranno attive fino a domani, mercoledì 7 ottobre, quindi c’è ancora tempo per approfittarne: chi non è abbonato e non lo ha mai fatto in precedenza può iniziare con una prova gratuita dalla durata di 30 giorni.