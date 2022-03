SanDisk Extreme SSD da 2TB in OFFERTA a metà prezzo (-45%)

Il disco SanDisk Extreme SSD da 2TB si trova in offerta su Amazon a 240,99€, con uno sconto del 45% che porta ad un risparmio di ben 200 euro rispetto al prezzo solito.

Estremamente compatto e leggero, questo modello è perfetto per sostituire i vecchi hard disk esterni che utilizziamo per archiviare foto, video o documenti. Il SanDisk Extreme è disponibile in tagli di memoria da 250GB fino ad un massimo di 4TB, la versione in offerta oggi ha ben 2.000 GB di spazio interno per archiviare tantissimi file di grosse dimensioni.

Si tratta di un SSD di tipo NVME, custodito all’interno di un case impermeabile e resistente agli urti, per garantire la massima sicurezza e tenere al sicuro i propri file personali. Questo modello offre velicità fino a 1.050 MB/s in scrittura e fino a 1.000 MB/s in lettura, si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi. È compatibile anche con i dispositivi mobili dotati di questo standard di collegamento, ovvero tutti gli smartphone e tablet Android e gli iPad di ultima generazione.

Oggi è possibile acquistare il disco esterno compatto SanDisk Extreme SSD da ben 2TB in offerta su Amazon a 240,99€, con un prezzo quasi dimezzato rispetto al listino. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi, con possibilità di reso entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.