SanDisk SSD, 1 TB a tutta velocità: oggi, su Amazon

Lo sconto non inganni, ma il prezzo parla chiaro. Tra le offerte in vetrina oggi su Amazon c'è infatti una golosissima memoria SSD firmata SanDisk che ha tutte le caratteristiche per essere un'ottima occasione di upgrade. Lo sconto è altissimo, ma non esattamente veritiero: vi spieghiamo perché e soprattutto perché resta comunque un'ottima opportunità.

SanDisk Ultra 3D SSD

L'unità in questione è la SanDisk Ultra 3D SSD, ben 1TB di memoria che viene presentata con addirittura il 66% di sconto. Tutto vero, ma fuorviante: sebbene il prezzo di lancio fosse superiore ai 300 euro, ormai da molti mesi il prezzo era assestato poco al di sopra dei 120 euro. Il fatto che oggi scenda a 104,99 euro resta un'ottima opportunità perché si tratta del prezzo più basso di sempre per una scivolata verso il basso che diventa quindi l'occasione giusta di cui approfittare. Tutto ciò, soprattutto, in virtù di un modello di grandi performance che può restituire grosse soddisfazioni per l'upgrade della propria macchina di lavoro.

Potenzia il tuo PC con una SSD SanDisk Ultra 3D per velocizzare i tempi di avvio, l'esecuzione dei giochi e le prestazioni della grafica. Noterete che le applicazioni vengono caricate più velocemente e i file si muovono più rapidamente, oltre ad avere una durata della batteria più lunga, una generazione di calore molto minore e un’elaborazione più silenziosa

L'SSD ha una velocità di lettura sequenziale fino a 560MB/sec, arrivando in scrittura pressoché a medesime velocità. SanDisk promette più resistenza e minori consumi, con tecnologia nCache 2.0 che si pone a garanzia delle performance di velocità promesse. Si tratta di una unità SSD che può essere connessa tramite interfaccia SATA III.

Lo sconto non inganni, ma questa considerazione non tradisca: la qualità è alta e il prezzo ottimo. Da mettere nel carrello al volo.