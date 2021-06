SanDisk: SSD Portatile da 480GB in offerta (- 17%)

Gli SSD portatili di SanDisk sono tra i più apprezzati sul mercato, offrono un design compatto, una buona resistenza agli urti e garantiscono ottime prestazioni. Oggi è possibile acquistare la versione da 480 GB in offerta su Amazon a 58,25€, con sconto del 17% rispetto al prezzo solito.

Si tratta del minimo storico per questo modello in questo taglio di memoria, il disco è in formato NVME ed è protetto da una scocca in plastica con un particolare rivestimento gommato, che ne garantisce la resistenza agli urti e l’impermeabilità secondo la certificazione IP55. Il design compatto del disco e il peso di soli 49,9g facilitano il trasporto e grazie all’ampio foro presente ad uno dei due angoli superiori è possibile agganciare la cinghia di zaini o tracolle, per avere il SanDisk Extreme SSD sempre a portata di mano.

SanDisk vende questo SSD in diversi tagli di memoria, a partire da 250 GB fino a ben 4 TB di spazio di archiviazione. Si tratta della scelta ideale per chi cerca un disco molto portatile, senza rinunciare a ottime prestazioni, questo SSD raggiunge un velocità di trasferimento dati fino a 520 MB/s.

Il disco SSD portatile di SanDisk da 480 GB si trova in offerta su Amazon a 58,25€, prezzo più basso di sempre per questo modello in questo taglio di memoria.