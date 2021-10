SanDisk Ultra Dual Drive Go: 128GB di praticità grazie alla doppia interfaccia

Se sei alla ricerca di una buona chiavetta USB per tutti i tuoi dispositivi, abbiamo una delle migliori da suggerirti con un ottimo sconto. Si tratta della SanDisk Ultra Dual Drive Go da 128GB, una pendrive a doppia interfaccia ideale da portare sempre con sé.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Go: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale di SanDisk con un corpo completamente in metallo, in questo caso in un’elegante colorazione nera. La chiavetta, come anticipato, possiede due interfacce: USB Type-A e USB Type-C. Queste consentono di collegare la chiavetta sia al computer, sia ai dispositivi Android o MacBook attraverso il connettore Type-C. Non manca un coperchio ruotabile, con foro per il portachiavi, che protegge una delle interfacce quando non in utilizzo e ne semplifica il trasporto. Una delle funzionalità più comode, è senza dubbio la possibilità di salvare le foto direttamente sulla pendrive quando connessa ai dispositivi Android. In questo modo sarà molto più semplice tenere la memoria del dispositivo libera, senza neanche la necessità di effettuare backup.

Ottima l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile per dispositivi Apple e Android. Questa consente di effettuare backup rapidi, o di stilare un vero e proprio calendario di backup automatico. In quest’ultimo caso, il dispositivo provvede automaticamente ad effettuare il backup in data e ora prestabilite, una volta collegata la pendrive. Anche dal punto di vista delle prestazioni la soluzione di SanDisk non delude, rappresentando una delle chiavette più veloci sul mercato. Grazie all’interfaccia USB 3.1, infatti, la velocità di trasferimento raggiunge i ben 150MB/s. Naturalmente il dispositivo a cui sarà connessa dovrà supportare il medesimo standard, ma rimane comunque retrocompatibile con le specifiche precedenti. Nel complesso un ottimo prodotto dal punto di vista della versatilità, caratterizzato dalla qualità e affidabilità riconosciute di SanDisk.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 43%, la SanDisk Ultra Dual Drive Go 128GB può essere acquistata su Amazon a soli 20,97 euro, per un risparmio di 16 euro sul prezzo di listino.