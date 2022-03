SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: grande capacità ovunque ti trovi (-38%)

Invece di scegliere tra capienza, velocità o compattezza, scegli tutte e tre con la SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB. Si tratta di una pendrive in grado di offrire tanto spazio di archiviazione, prestazioni al top della categoria ed una versatilità incredibile grazie alla doppia interfaccia, disponibile a soli 39 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta presenta un design realizzato completamente in metallo, incluso il coperchio ruotabile che protegge una delle interfacce quando non è in utilizzo. Come premesso, infatti, la pendrive presenta una doppia interfaccia: da un lato dispone del tradizionale connettore USB Type-A, mentre dall’altro la USB Type-C. Questo consente non solo di collegare la pendrive al computer, ma anche ai dispositivi mobili ed ai MacBook. La SanDisk Ultra Dual Luxe è un accessorio plug and play e non necessita quindi di alcuna installazione driver o software di terze parti. Una soluzione perfetta per liberare la memoria dello smartphone, ad esempio, così da poter scattare nuove foto ovunque ti trovi.

Entrambe le interfacce sfruttano la specifica USB 3.1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Una delle feature più interessanti, però, è senza dubbio la compatibilità con l’applicazione SanDisk Memory Zone. Si tratta di una soluzione di backup che consente di calendarizzare le copie anche sui dispositivi mobili. Così facendo, lo smartphone o il tablet effettuerà il backup dei dati scelti automaticamente al collegamento della pendrive. Grazie all’asola del coperchio potrai attaccare la pendrive direttamente al portachiavi così da avere tutto lo spazio di cui hai bisogno sempre a portata di mano. Una delle soluzioni preferite dai professionisti per la sua affidabilità e flessibilità.

Grazie ad uno sconto del 38%, la SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB è disponibile su Amazon a soli 38,99 euro per un risparmio di ben 24 euro sul prezzo di listino.

