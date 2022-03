SanDisk Ultra Flair 256GB: la scelta dei professionisti in sconto

Torna al minimo storico una delle pendrive professionali più apprezzate per sicurezza e affidabilità. Sto parlando della SanDisk Ultra Flair 256GB, una chiavetta ad alte prestazioni che si rivolge a chi necessita non solo di prestazioni, ma anche e soprattutto di un prodotto su cui contare in qualsiasi circostanza, oggi disponibile a soli 36 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Flair 256GB: caratteristiche tecniche

La scocca è realizzata completamente in metallo spazzolato che garantisce la massima robustezza e resistenza durante il trasporto. Non manca un pratico gancio con l’asola per il portachiavi che semplifica il trasporto e riduce il rischio di smarrimento. Per quanto riguarda le prestazioni, la SanDisk Ultra Flair sfrutta un’interfaccia USB 3.0 Type-A capace di garantire una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Ottima la capacità da 256GB che offre la possibilità di immagazzinare un’enorme quantità di dati, dai documenti alle foto passando per i progetti in 3D. Si tratta sostanzialmente di un’ottima alternativa ai dischi portatili che oltre al notevole spazio, aggiunge una portabilità impareggiabile.

C’è però una ragione per cui la pendrive si rivolge soprattutto ai professionisti e sono i tool che accompagnano il dispositivo. Sulla pendrive, infatti, è presente SanDisk Secure Access che attraverso la crittografia hardware AES128 garantisce la massima protezione per i tuoi dati da furti o accessi non autorizzati. Questo è affiancato da RescuePRO Deluxe che permette di recuperare i file anche se erroneamente eliminati. Si tratta, inoltre, di una periferica plug and play che non necessita di alcuna installazione drive o software di terze parti. Per utilizzare i tool inclusi, infatti, ti basterà collegare la chiavetta al computer. Potrai impostare una password per ottenere la massima privacy, sia per l’accesso all’intera memoria sia per singoli file o cartelle.

Grazie ad uno sconto del 14%, la SanDisk Ultra Flair 256GB è disponibile su Amazon a soli 36 euro con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.