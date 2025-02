Sanremo 2025: la classifica su Spotify riscrive quella del Festival

Con la chiusura del sipario dell’Ariston è andata in archivio anche l’edizione 2025 di Sanremo. Olly ha vinto. Lucio Corsi si è piazzato al secondo posto, ma con tutta probabilità è stato lui a conquistare davvero il pubblico. Giorgia è stata la forse la più acclamata, nonostante il piazzamento. Ora è Spotify a svelare la propria di classifica.

La classifica di Sanremo 2025 secondo Spotify

Questa è la Top 10 delle canzoni più ascoltate durante la settimana del Festival, dal 12 al 16 febbraio. La playlist completa è disponibile sulla piattaforma.

Olly “Balorda nostalgia”; Fedez “Battito”; Giorgia “La cura per me”; Achille Lauro “Incoscienti Giovani”; Tony Effe “Damme ‘na mano”; Rose Villain “Fuorilegge”; Lucio Corsi “Volevo essere un duro”; Bresh “La tana del granchio”; Elodie “Dimenticarsi alle 7”; Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento “La mia parola”.

Ecco alcune altre statistiche condivise da Spotify in un comunicato stampa giunto in redazione.

Per il secondo anno consecutivo, la playlist Sanremo 2025 è stata la prima per numero di ascolti e ascoltatori a livello globale per tutta la durata del Festival;

i brani in gara hanno quasi raggiunto quasi i 130 milioni di ascolti, segnando un +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;

a seguito della vittoria al Festival, nella giornata di domenica, “Balorda Nostalgia” di Olly si è posizionata al 24° posto della Top Songs Global Chart di Spotify, registrando oltre 3 milioni di ascolti in un singolo giorno.

È particolarmente interessante notare come il pubblico sia spezzato in due a livello generazionale. Se la canzone vincitrice mettere d’accordo tutti, dalla Gen Z agli over 55, “Battito” di Fedez è la seconda canzone più ascoltata dagli utenti più giovani, mentre “La cura per me” di Giorgia riscuote grande successo nel pubblico over 45 (seconda dietro a quella di Olly).

Infine, gli artisti cresciuti maggiormente in termini di ascolti sono stati Simone Cristicchi e Serena Brancale. Ecco la Top 10 completa.