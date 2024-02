Sanremo, la finale: come vederla dall’estero in streaming gratis

Ci siamo: va in onda la finale di Sanremo. L’edizione 2024 del Festival giunge al termine, con un’ultima serata che incoronerà il vincitore o la vincitrice della kermesse. La puoi vedere in streaming gratis dall’estero su RaiPlay, mentre per accedere a tutti i contenuti della piattaforma, se ti trovi lontano dall’Italia, hai bisogno di uno strumento come NordVPN.

Sanremo: la finale in streaming dall’estero

Per l’occasione, Amadeus condivide la conduzione sul palco dell’Ariston con l’amico e collega Fiorello. Sono previsti anche ospiti come Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, quest’ultima per festeggiare i 60 anni della canzone “Non ho l’età”. Tananai si esibisce invece a piazza Colombo, mentre Tedua torna sulla nave Costa Smeralda.

Sarà una lunga serata. Si avvicenderanno tutti i 30 artisti in gara, il pubblico esprimerà le sue preferenze tramite televoto e sarà definita una nuova classifica generale. Dopodiché, i primi 5 canteranno di nuovo, si valuteranno poi i giudizi provenienti da televoto, giuria delle radio, giuria della sala stampa, TV e Web, per proclamare infine il vincitore o la vincitrice.

Le 30 canzoni in gara

Tra i favoriti ci sono Alessandra Amoroso (“Fino a qui”), Angelina Mango (“La noia”) e Ghali (“Casa mia”). Ecco tutte le canzoni in concorso.

Alessandra Amoroso “Fino a qui”;

Alfa “Vai!”;

Angelina Mango “La noia”;

Annalisa “Sinceramente”;

BigMama “La rabbia non ti basta”;

Bnkr44 “Governo Punk”;

Clara “Diamanti grezzi”;

Dargen D’Amico “Onda alta”;

Diodato “Ti muovi”;

Emma “Apnea”;

Fiorella Mannoia “Mariposa”;

Fred De Palma “Il cielo non ci vuole”;

Gazzelle “Tutto qui”;

Geolier “I p’ me, tu p’ te”;

Ghali “Casa mia”;

Il Tre “Fragili”;

Il Volo “Capolavoro”;

Irama “Tu no”;

La Sad “Autodistruttivo”;

Loredana Berté “Pazza”;

Mahmood “Tuta gold”;

Maninni “Spettacolare”;

Mr.Rain “Due altalene”;

Negramaro “Ricominciamo tutto”;

Renga, Nek “Pazzo di te”;

Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”;

Rose Villain “Click boom!”;

Sangiovanni “Finiscimi”;

Santi Francesi “L’amore in bocca”;

The Kolors “Un ragazzo una ragazza”.

Tutti i contenuti di RaiPlay in streaming dall’estero

Fortunatamente, la Rai ha deciso di trasmettere in mondovisione e in streaming gratis il Festival di Sanremo, inclusa la serata finale, anche all’estero. Il discorso cambia per il resto dei contenuti della piattaforma RaiPlay, accessibile da chi si trova in altri paesi solo attraverso un servizio VPN come NordVPN. Ecco i pochi e semplici passi da seguire per vederli tutti.

Lanciare l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo scelto;

connettersi a un server italiano selezionandolo tra quelli a disposizione;

aprire l’app di RaiPlay oppure collegarsi al sito della piattaforma per iniziare la visione.

