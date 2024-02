Sanremo, prima serata (30 canzoni) anche in streaming dall'estero

Ci siamo: prende il via questa sera Sanremo 2024. Puoi vedere la prima serata del Festival in streaming anche se ti trovi all’estero, grazie a una soluzione semplice e conveniente come NordVPN (in forte sconto). Potrai così assistere alla diretta dell’edizione numero 74, in programma da oggi e fino a sabato, sempre dalle ore 20:40.

Sei all’estero? Guarda Sanremo in streaming

Per il quinto anno consecutivo, la conduzione è affidata ad Amadeus. Ad affiancarlo, nell’appuntamento di apertura, è Marco Mengoni, vincitore dello scorso anno.

Chi si trova in Italia può vedere tutte le serate del Festival in televisione su Rai 1 oppure gratis in streaming sul sito o sull’applicazione di RaiPlay. Quest’ultima possibilità è accessibile anche dall’estero, semplicemente affidandosi a NordVPN (in forte sconto) per navigare con un IP localizzato nel nostro paese.

La scaletta della prima serata

Durante la prima serata di Sanremo 2024 si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara. Sarà quindi una scaletta intensa, queste le loro canzoni (in ordine alfabetico).

Alessandra Amoroso “Fino a qui”;

Alfa “Vai!”;

Angelina Mango “La noia”;

Annalisa “Sinceramente”;

BigMama “La rabbia non ti basta”;

Bnkr44 “Governo Punk”;

Clara “Diamanti grezzi”;

Dargen D’Amico “Onda alta”;

Diodato “Ti muovi”;

Emma “Apnea”;

Fiorella Mannoia “Mariposa”;

Fred De Palma “Il cielo non ci vuole”;

Gazzelle “Tutto qui”;

Geolier “I p’ me, tu p’ te”;

Ghali “Casa mia”;

Il Tre “Fragili”;

Il Volo “Capolavoro”;

Irama “Tu no”;

La Sad “Autodistruttivo”;

Loredana Berté “Pazza”;

Mahmood “Tuta gold”;

Maninni “Spettacolare”;

Mr.Rain “Due altalene”;

Negramaro “Ricominciamo tutto”;

Renga, Nek “Pazzo di te”;

Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”;

Rose Villain “Click boom!”;

Sangiovanni “Finiscimi”;

Santi Francesi “L’amore in bocca”;

The Kolors “Un ragazzo una ragazza”.

Sanremo in streaming dall’estero: come fare

Dunque, ecco un riepilogo dei passi da seguire per vedere il Festival se ti trovi fuori dall’Italia, grazie a una soluzione semplice e conveniente come NordVPN.

Apri l’applicazione di NordVPN (oggi in forte sconto);

seleziona un server italiano tra quelli messi a disposizione dal servizio;

collegati al sito di RaiPlay o apri l’app della piattaforma per iniziare la visione.

