Sanremo, terza serata: anticipazioni e streaming da Italia ed estero

La terza serata di Sanremo riproporrà metà delle canzoni in gara e molto altro: la potrai vedere in diretta streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay, anche dall’estero con la soluzione di NordVPN (scopri l’offerta). La piattaforma è accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori smart ecc. Andrà in onda questa sera, giovedì 13 febbraio, dalle ore 20:40.

Le anticipazioni della terza serata di Sanremo

Sappiamo dalle anticipazioni che ad affiancare Carlo Conti nella conduzione ci sarà un trio tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. C’è grande attesa anche per l’esibizione della band Duran Duran in qualità di ospiti internazionali. Sul palco anche il cast di Mare fuori 5 e Iva Zanicchi per l’assegnazione di un premio alla carriera. Ancora, Ermal Meta canterà dal palco di piazza Colombo. È in programma anche l’incoronazione della migliore tra le nuove proposte.

Ecco l’elenco completo dei 14 cantanti che si esibiranno questa sera sul palco del Teatro Ariston (in ordine alfabetico).

Brunori Sas “L’albero delle noci”;

Clara “Febbre”;

Coma_Cose “Cuoricini”;

Francesco Gabbani “Viva la vita”;

Gaia “Chiamo io chiami tu”;

Irama “Lentamente”;

Joan Thiele “Eco”;

Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”;

Modà “Non ti dimentico”;

Noemi “Se t’innamori muori”;

Olly “Balorda nostalgia”;

Sarah Toscano “Amarcord”;

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento “La mia parola”;

Tony Effe “Damme ‘na mano”.

Come vedere Sanremo in streaming dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Sanremo 2025 in streaming puoi fare così: segui i pochi passaggi elencati di seguito, è semplice, veloce e comodo.

Avvia l’applicazione di NordVPN (in promozione) sul tuo dispositivo: smartphone, tablet, computer o altro;

seleziona un server italiano dall’elenco e collegati per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

avvia la piattaforma RaiPlay e goditi la diretta del Festiva.