SAP: gli strumenti per la resilienza

In un mondo del lavoro che cambia e che vede le imprese rivoluzionare il proprio modo di operare, il Business Transformation Tour organizzato da SAP e Intel (iscriviti qui) è una importante occasione di apprendimento e aggiornamento sulle soluzioni che permettono alle aziende di correre sfruttando il digitale e l’innovazione. Soltanto dotandosi di strumenti all’altezza di obiettivi ogni giorno più sfidanti, infatti, è possibile ottenere elevati livelli di produttività, aggiungere ottimi risultati di business e alzare il livello della propria competitività.

Durante un recente incontro ristretto si è discusso di quali passi deve fare un’azienda per una crescita virtuosa e sostenibile e quali le tecnologie a supporto di questo percorso. Ora SAP ha messo a disposizione i contenuti del confronto on-demand, gratuitamente, che riguardano:

Business Technology Platform

Digital Supply Chain

ERP cloud

Business Process Intelligence

Tra le “tappe” fondamentali del tour v’è anzitutto il capitolo dedicato alla SAP Business Technology Platform, una piattaforma che consente alle imprese di diventare organizzazioni più flessibili e scalabili, accelerando l’innovazione.

SAP Business Technology Platform

Dati, analisi, sviluppo di applicazioni e automazione, integrazione, pianificazione aziendale e tecnologie di intelligenza artificiale: l’insieme di questi elementi crea la base sulla quale SAP ha sviluppato una soluzione Platform-as-a-Service (PaaS) pensata per:

creare app più rapidamente, con soluzioni low-code e code-first

progettare workspace più facilmente

semplificare e velocizzare la pianificazione finanziaria, della supply chain, delle vendite e della forza lavoro

ottimizzare il valore dei dati per processi decisionali più snelli e strutturati

massimizzare l’efficienza grazie a processi aziendali fluidi

creare chatbot potenti, con procedure trasparenti e conformi, utilizzando modelli di IA preformati e specifici per singole funzioni.

SAP Business Technology Platform è la soluzione Platform-as-a-Service (PaaS) che fornisce, in un ambiente unificato molteplici servizi per le applicazioni aziendali. Questa sessione esplora i servizi per lo sviluppo di applicazioni in modalità Low-Code/No-Code (la suite SAP Build), quelli dedicati ai programmatori professionisti (SAP Business Application Studio) e quelli per l’integrazione end-to-end delle applicazioni SAP e non-SAP (SAP Integration Suite).

L’obiettivo di SAP è quello di fornire alle aziende la capacità di apportare rapidamente modifiche ai propri sistemi applicativi, per poter gestire le costanti evoluzioni del mercato in modo efficiente. Il concetto stesso di cambiamento va inteso in modo nuovo e “quasi” strutturale: è infatti la condizione naturale dei mercati di oggi, con cui occorre fare i conti avendo però a disposizione strumenti utili per rendere l’organizzazione più agile, elastica e reattiva. “In un contesto di business soggetto a cambiamenti continui, la possibilità di modificare le applicazioni o crearne di nuove diventa un fattore differenziante“: così Fabio Vettore, SAP BTP Senior Solution Advisor, introduce il video del Business Transformation Tour che illustra i benefici della SAP Business Technology Platform a vantaggio di quanti hanno il dovere di fornire alla propria organizzazione gli strumenti migliori per competere sul mercato.

Tra gli aspetti fondamentali in quest’ottica v’è la business data fabric, ovvero la capacità di estrapolare il massimo valore dai dati, valorizzandone al meglio tutto il potenziale attraverso soluzioni come per esempio SAP Datasphere. Il dato può e deve essere al centro delle logiche decisionali e delle dinamiche progettuali di un’impresa, ma ciò è possibile soltanto accelerando il time-to-value, armonizzando dati eterogenei e consentendo pieno accesso alle informazioni in ogni situazione. Così facendo l’orizzonte dei dati cambia completamente profilo e diventa elemento centrale, fulcro dei processi e base di nuove iniziative e programmi. Non si può immaginare una logica “data driven” se prima non si ha cura del dato, per renderlo realmente la base sulla quale costruire valore.

Gli ambiti di approfondimento offerti da SAP in questo contesto toccano anche le strategie di sostenibilità, che SAP racchiude nel triplice obiettivo Zero Emission, Zero Waste, Zero Inequality, e che devono partire da una raccolta accurata e costante dei dati critici. Senza misurazione la sostenibilità non esiste, non si può migliorare se non si conosce il punto di partenza. L’approccio basato sui dati di SAP consente alle organizzazioni di integrare la sostenibilità in modo completo e di ottenere informazioni fruibili lungo l’intera catena del valore per passare, per esempio, a processi aziendali a basse emissioni di carbonio. A completamento di un ciclo di incontri informativi è possibile trovare approfondimenti sulla “Tax Regulations”, nonché sullo sviluppo applicativo e l’integrazione con SAP Business Technology Platform, ovvero a tutto tondo ciò che un’azienda deve avere per dirsi realmente pronta ad ogni cambiamento, ostacolo o pressione che possa provenire dal mondo esterno.

La domanda chiave che assilla i leader aziendali è come rendere le organizzazioni a prova di futuro per sopravvivere e prosperare durante i periodi di crisi, rilevando e rispondendo in modo proattivo a questi cambiamenti. In questo contesto la tecnologia può svolgere un ruolo importante nel consentire la resilienza delle imprese, promuovendo al contempo l’innovazione per stimolare la crescita.

Per seguire le tappe di approfondimento è possibile iscriversi al Business Transformation Tour e godere così gratuitamente dei preziosi contenuti realizzati dagli esperti SAP.

