Sapere consumare: online il progetto di MISE e MIUR

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Istruzione hanno messo a disposizione del corpo docente delle scuole secondarie di primo e secondo livello (e alle loro classi) un corso online dal titolo Saper(e)consumare, “Educazione all'uso del digitale in un'ottica di consumo consapevole e sostenibile“.

Così il progetto è stato illustrato nell'ottica di collaborare allo sviluppo di una “cittadinanza digitale attiva e consapevole”:

Saper(e)Consumare è un progetto promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica, sviluppando contenuti che possono essere utilizzati nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole secondarie di I e II grado.

L'obiettivo è offrire ai docenti un percorso di info-formazione su quattro aree tematiche di grande attualità in modo che possano promuovere le competenze dei loro studenti. Nell’ambito dell’iniziativa sono fornite risorse e contenuti per orientarsi in autonomia, webinar per confrontarsi con esperte ed esperti e strumenti pronti all'uso per lavorare in classe con un approccio multidisciplinare.