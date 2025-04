Sapphire: nuova scheda madre a basso prezzo, ma solo in Cina

Sapphire è un celebre marchio di sicuro noto per essere il partner di AMD e, per questo motivo, produrre schede video a marchio Radeon, oltre che i modelli di GPU di riferimento della casa di Sunnyvale. Di recente, tuttavia, sono emerse nuove notizie riguardo un nuovo modello di scheda madre a cui l’azienda sta lavorando, caratterizzato da un prezzo abbastanza accessibile e da un disegno piuttosto semplice.

Sapphire: A620AM PULSE WIFI è la nuova proposta dell’azienda dal costo accessibile

Il nuovo modello di Sapphire prende il nome di A620AM PULSE WIFI e, come appunto suggerito dal nome stesso, è basato sul controller A620A. Nonostante si senta pochissimo parlare delle schede madri della casa cinese, questo nuovo modello in realtà si affianca alle già presenti soluzioni AM4, B650 e B850 dell’azienda, ed è progettata per supportare processori Ryzen 7, come il 9700X o il 9800X3D, garantendo prestazioni elevate senza limitazioni, secondo quanto dichiarato dalla stessa caza.

La A620AM PULSE WIFI è caratterizzata da un disegno con una configurazione VRM da 6+2+1 fasi e supporta memorie DDR5 con velocità fino a 7200 MT/s tramite due slot DIMM. Per quanto riguarda la connettività, offre uno slot principale PCIe 4.0, quindi non 5.0, insieme a un ulteriore slot PCIe 3.0 4x. Arrivando all’archiviazione, sono infine presenti due interfacce M.2, compatibili con PCIe 4.0. La scheda include anche Wi-Fi 6 (AX) e Bluetooth integrati.

Rispetto alla B650M, la A620AM PULSE WIFI condivide molte caratteristiche, con differenze minime come il colore e il numero dei condensatori, oltre all’assenza di un dissipatore per l’M.2. Secondo fonti cinesi, la scheda sarà disponibile in Cina a partire dal 21 aprile, in linea con la strategia di Sapphire di commercializzare le sue schede madri PULSE e NITRO esclusivamente in questo mercato, almeno per ora. Se quindi stavate aspettando un nuovo modello per costruire una configurazione a basso costo dovrete volgere lo sguardo verso altre soluzioni, a meno che l’azienda non decida di renderla disponibile anche nel resto dei mercati mondiali.