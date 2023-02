Come vedere Sassuolo-Atalanta in streaming

Sassuolo-Atalanta nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la giornata 21 di Serie A. Obiettivi differenti per le due squadre, entrambe comunque reduci da vittorie nell’ultimo turno, con i padroni di casa che hanno letteralmente strapazzato il Milan (2-5) in un San Siro ammutolito dalla supremazia di Berardi e compagni. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di sabato 4 febbraio. I nerazzurri sono invece intenzionati a rialzare la testa dopo l’eliminazione subita dall’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia.

Sassuolo-Atalanta: guarda la partita in streaming

I tifosi possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto le voci di Alberto Santi per la telecronaca e di Fabio Bazzani per il commento tecnico. Come sempre, prima che il pallone inizi a rotolare, ci sarà spazio per analisi e aggiornamenti dell’ultimo minuto, mentre nel post-gara per le interviste di rito, gli approfondimenti e gli highlight.

I neroverdi si trovano al sedicesimo posto in classifica a 20 punti, obbligati a fare risultato per allontanare lo spauracchio della zona retrocessione. Quarto posto invece per la Dea, con 38 punti come Lazio e Milan, a due lunghezze dall’Inter.

Queste le probabili formazioni schierate alla discesa in campo dai due tecnici, Dionisi e Gasperini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Rogerio, Erlic, Ruan, Kyriakoupolos, Frattesi, Lopez, Traoré, Berardi, Defrel, Laurienté;

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle, Lookman, Boga, Hjulmand.

