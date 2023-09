Come vedere Sassuolo-Juventus in streaming (Serie A)

Sassuolo-Juventus in campo per la quinta giornata della Serie A. Con fischio d’inizio in programma per sabato 23 settembre alle ore 20:45, nella cornice del Mapei Stadium, è possibile vederla in streaming su DAZN. Come si comporterà Berardi, contro la squadra che nella parentesi estiva del calciomercato è stata vicina a ingaggiarlo?

Serie A: guarda Sassuolo-Juventus in streaming

Dopo soli quattro turni, i neroverdi si vedono già costretti a vincere, a causa di una partenza falsa che li ha visti raccogliere fin qui solo 3 punti e fermarsi alla posizione 17. Invece, la classifica sorride ai bianconeri, secondi a 10 punti dietro solo alla capolista Inter, con la prospettiva di un sorpasso complice un ottimo stato di forma e la possibilità di concentrarsi solamente sul campionato in assenza di impegni europei.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Massimo Ambrosini.

Saranno determinanti le scelte iniziali dei due allenatori, Dionisi e Allegri. Diamo dunque uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno, Toljan, Erlic, Ruan, Vina, Boloca, Matheus Henrique, Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic.

Stando al pronostico dei bookmaker, i bianconeri sono favori, nonostante giochino in trasferta. Alla loro vittoria, la stima formulata da Google attribuisce il 50% di probabilità. Perfetto equilibrio invece, 25% e 25%, per quella dei padroni di casa e per l’eventuale pareggio.

Con un abbonamento a DAZN puoi vedere tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci per ogni turno di campionato, sempre in diretta, con approfondimenti prima e dopo gli incontri. La piattaforma offre inoltre la Serie B e, per gli amanti del grande calcio internazionale, anche LaLige, Liga Portubal, Europa League e Conference League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.