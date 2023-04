Come vedere Sassuolo-Juventus in streaming (Serie A)

Sassuolo-Juventus in campo alle ore 18:00 di domenica 16 aprile per la giornata 30 di Serie A, con la possibilità di vedere l’incontro in esclusiva streaming su DAZN. Va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia un match importante per il prosieguo del campionato da parte delle due squadre, soprattutto per i bianconeri che ancora puntano alla qualificazione diretta alle prossime coppe europee.

Serie A: guarda Sassuolo-Juventus in streaming

I neroverdi sono dodicesimi in classifica con 37 punti e possono affrontare l’ultima parentesi del torneo in modo sereno, ormai quasi certi della salvezza acquisita. Giochi ancora aperti, invece, per gli avversari, settimi a 44 punti, quattro in meno dell’Atalanta che li precede, ma con la prospettiva concreta di recuperare quanto tolto con la penalizzazione inflitta nei mesi scorsi: uno scenario che sconvolgerebbe la parte alta del tabellone.

Ai tifosi e agli appassionati del grande calcio segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto la telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Così i due allenatori, Dionisi e Allegri, dovrebbero scegliere di iniziare la gara: ecco le probabili formazioni.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Ruan, Rogério, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté;

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik.

Come vedere la partita dall’estero

I tifosi che si trovano all’estero e non vogliono perdere la sfida in diretta possono vedere Sassuolo-Juventus senza alcun problema, con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN ai suoi clienti. A loro consigliamo però, se la connessione passa da reti aperte o condivise, di prestare attenzione al fattore sicurezza.

Per tutelare ogni attività online, incluso lo streaming, è bene affidarsi a strumenti in grado di proteggere dati e privacy, come quelli che compongono la suite all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto). Nel pacchetto trovano posto una Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo, un gestore per le password multipiattaforma, spazio per il backup crittografato sul cloud e un antivirus sempre aggiornato.

