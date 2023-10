Come vedere Sassuolo-Lazio in streaming (Serie A)

Sassuolo-Lazio è quasi uno spareggio, considerando la situazione attuale delle due squadre: scenderanno in campo sabato 21 ottobre alle ore 20:45 con lo streaming su DAZN per chi la vuol seguire in TV o da qualunque altro dispositivo. Nella scorsa stagione di Serie A, alla giornata 18, finì 0-2 per gli ospiti, trascinati nella trasferta al Mapei Stadium dalle reti di Zaccagni (su rigore) e di Felipe Anderson.

Serie A: guarda Sassuolo-Lazio in streaming

Neroverdi e biancocelesti sono a pari merito in classifica, a 10 punti, rispettivamente al dodicesimo e al tredicesimo posto (in virtù dei gol fatti e subiti). Reduci da una partenza in campionato non proprio esaltante, approcceranno senza dubbio la gara con l’obiettivo dichiarato di allungare le mani sulla posta in palio.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli con il racconto del match è la telecronaca affidata a Riccardo Mancini, affiancato per l’occasione da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Dionisi e Sarri, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina, Boloca, Racic, Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti;

Lazio (3-4-2-1): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Secondo il pronostico, potrebbe regnare un equilibrio quasi perfetto. 35% di possibilità assegnato alla vittoria dei padroni di casa e 39% a quella degli ospiti, mentre il restante 26% a un eventuale pareggio.

In questo weekend di ripresa per la Serie A, dopo la lunga pausa dedicata alle nazionali, la piattaforma propone l’abbonamento a DAZN STANDARD in forte sconto, al prezzo mensile di soli 19,90 euro invece di 40,90 euro come da listino, per tre mesi. La formula include tutte le partite del campionato in streaming: approfittane subito.

