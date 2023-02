Come vedere Sassuolo-Napoli in streaming

Sassuolo-Napoli apre la giornata 23 di Serie A, con la prima della classe ospitata da una squadra reduce da quattro risultati utili consecutivi, per un turno di campionato che andrà a concludersi nella serata di lunedì. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di venerdì 17 febbraio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli: guarda la partita in streaming

Ai tifosi segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Pierluici Pardo. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Andrea Stramaccioni.

Il campionato dei neroverdi non è all’altezza delle aspettative: la squadra è quindicesima in classifica a 24 punti, solo sette lunghezze davanti alla zona retrocessione. Discorso ben diverso per gli azzurri, che dominano la Serie A da capolista assoluta con 59 punti, avviati verso la conquista dello scudetto. La prossima settimana sarà inoltre impegnata in Champions League per l’andata degli ottavi contro l’Eintracht.

Per quanto riguarda le scelte di Dionisi e Spalletti, ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang, Henrique, Defrel, Pinamonti, Laurienté;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Indipendentemente dalla tipologia del dispositivo impiegato, per l’accesso ai contenuti multimediali, in streaming oppure in modalità on demand, è bene affidarsi a un adeguato strumento di protezione. Quello fornito da NordVPN (oggi in forte sconto) rappresenta una soluzione all-in-one: al servizio Virtual Private Network aggiunge un efficace antivirus e accorgimenti studiati per tenere al sicuro la privacy e i dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.