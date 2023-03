Satispay domina il segmento dei pagamenti non-NFC

La crescita di Satispay si misura in un dato semplice, chiaro e inoppugnabile: il 73% del volume dei pagamenti mobile non-NFC (quindi non collegati al modello tradizionale delle carte di credito, come potrebbero essere invece Google Pay, Apple Pay o altri ancora) passa per l’app italiana del #doitsmart.

A fotografare questo status di leadership sono i dati dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, che per il segmento non-NFC ha misurato volumi di scambio per 1,5 miliardi di euro: ammontano a ben 1,1 miliardi, pertanto, quelli veicolati tramite Satispay nei vari negozi partner in tutto lo Stivale. Sono passati tramite l’app circa il 40% dei pagamenti complessivi, ossia qualcosa come 105 milioni di transazioni su un totale annuo di 268 milioni.

Anche quest’anno il raffronto con i dati di mercato sui pagamenti innovativi riflette una chiara capacità di Satispay non solo di stare al passo con la crescita del comparto, ma di muoversi agendo quale sano stimolatore della concorrenza. Se poi guardiamo oltre i pagamenti nei negozi, il valore complessivo delle transazioni passate attraverso Satispay supera i 2 miliardi di euro nel 2022. Un dato che ci parla dell’importante crescita anche nell’utilizzo delle funzionalità che vanno dall’apprezzato e utile scambio di denaro tra privati fino al pagamento di bollettini, PagoPA, Bolli e molto altro. L’utilità di Satispay nella gestione di tutti i pagamenti quotidiani per una community che ha ormai raggiunto i 3,5 milioni di utenti, è confermata anche dalla media dei pagamenti mensili che ha ormai raggiunto le 10 transazioni. Sono tutti numeri importanti, ma la nostra forza resta nella profonda consapevolezza che c’è ancora moltissimo da fare per crescere e contribuire a trasformare l’industria dei pagamenti portando vantaggi a tutti. È ciò su cui ci impegniamo tutti i giorni Giorgio Berardi, Strategy Director di Satispay

Sono oggi utilizzatori attivi di Satispay quasi 3,5 milioni di italiani. I pagamenti sono completamente gratuiti al di sotto dei 10 euro mentre, solo per cifre al di sopra di tale soglia, v’è una minima commissione a carico dell’esercente. Gli scambi di denaro tra utenti Satispay sono gratuiti, rendendo l’app ideale per dividere una spesa dopo una cena o per scambiare piccole cifre tra amici e familiari.

Come utilizzare Satispay

Per utilizzare Satispay è sufficiente scaricare l’app ed aprire il conto appoggiando il proprio account al conto corrente:

L’account viene attivato in breve tempo e sarà quindi immediatamente possibile utilizzare l’app per trasferire denaro, pagare bollettini e avvisi pagoPA, approfittare delle iniziative di cashback, effettuare ricariche telefoniche e molto altro ancora.